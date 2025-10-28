Kako da napravite savršenu picu kod kuće? Uz ovaj trik će uvek biti sočna i ukusna

Pica koju pravite kod kuće ne mora biti manje ukusna od one iz vašeg omiljenog restorana. U stvari, uz nekoliko jednostavnih trikova, možete značajno poboljšati njen ukus i teksturu.

Otkrijte pet najčešćih grešaka koje pravimo prilikom pripreme pice i kako da ih izbegnete.

1. Previše tanko razvlačite testo

Ako volite picu sa tankom korom, važno je da ne preterate sa razvlačenjem testa. Previše tanko testo neće biti dovoljno čvrsto da zadrži sos, sir i ostale sastojke. Idealno je razvuci testo rukama do debljine od najmanje pet milimetara. Tako ćete dobiti ukusniju i stabilniju koru.

2. Previše sastojaka na pici

Pice sa tankom korom ne mogu nositi previše sastojaka. Dodavanje više od dva do tri preliva usporava proces pečenja, što dovodi do nejednako pečene pice. Prepečena kora i nedovoljno kuvani prelivi su česti rezultati. Ograničite sastojke i koristite umerenu količinu sira za najbolji rezultat.

3. Nepripremljeni sastojci

Osnovni sastojci poput sosa i sira mogu se staviti neposredno pre pečenja, ali određeni sastojci kao što su meso i neko povrće treba prethodno pripremiti. Vreme pečenja pice nije dovoljno dugo da se ti sastojci dobro skuvaju. Prethodno pripremljeni sastojci obezbediće savršeno pečenu picu.

4. Nepripremljen kamen ili pleh za pečenje

Za hrskavu koricu, neophodno je zagrejati kamen za picu ili pleh pre nego što stavite picu na njih. Zagrejte ih u rerni najmanje 20 minuta. To će vam osigurati koru sa hrskavim dnom, što je ključ za savršenu picu.

5. Niska temperatura pečenja

Pečenje pice na niskoj temperaturi rezultiraće vlažnom korom i prekuvanim sastojcima. Za idealnu picu, potrebno je peći je u unapred zagrejanoj rerni na minimum 250 stepeni. Visoka temperatura će brže skuvati picu, dajući joj zlatnu koru koja je hrskava spolja, ali još uvek mekana u sredini.

Sledeći ove savete, možete poboljšati svoju domaću picu kod kuće, dobiti skoro savršen ukus i uživati u hrskavom obroku koji će svi voleti!

Autor: S.M.