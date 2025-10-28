Nećete verovati koliko je kremasta: Ovo je najbolji recept za pravu italijansku Carbonaru!

Ako ste mislili da je savršena Carbonara rezervisana samo za italijanske restorane – razmislite ponovo!

Donosimo vam recept koji garantuje kremastu, sočnu i autentičnu Carbonaru svaki put. Tajna je u pravim sastojcima i jednostavnim koracima koje ne smete preskočiti.

Potrebni sastojci:

2 velika jaja (sobne temperature)

2 velika žumanca

75 g naribanog Pecorino Romano sira (+ malo za serviranje)

75 g naribanog parmezana

1 kašika maslinovog ulja

100 g guancialea (ili pancete/slanine), iseckanog na sitne kockice

¾ pakovanja špageta

So i sveže mleveni crni biber

Priprema:

1. Pripremite vodu Zagrejte lonac sa vodom, posolite i ostavite sa strane dok ne zatreba.

2. Napravite kremastu bazu U staklenoj ili metalnoj činiji umutite jaja, žumanca, Pecorino i parmezan. Dodajte prstohvat soli i obilno bibera.

3. Pržite guanciale Dok voda za testeninu dolazi do ključanja, zagrejte ulje u tiganju na srednje jakoj vatri. Dodajte guanciale i pržite dok ne postane hrskav, ali ne prepečen. Sklonite sa vatre.

4. Kuvajte testeninu Dodajte špagete u ključalu vodu i kuvajte dok ne budu al dente. Sačuvajte šolju vode od kuvanja, a zatim procedite testeninu i prebacite je u tiganj sa guancialeom. Mešajte na laganoj vatri oko minut.

5. Završni korak Prebacite vruću testeninu u činiju sa sirom i jajima. Mešajte brzo, dodajući po malo vode od kuvanja dok ne dobijete savršeno kremasti sos.

Servirajte odmah, pospite dodatnim Pecorino sirom i sveže mlevenim biberom. Prijatno!

Autor: Dalibor Stankov