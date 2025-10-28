AKTUELNO

Lifestyle

Carpaccio od tikvica sa kaparima i parmezanom

Izvor: Pink.rs/Index.hr, Foto: Pixabay.com ||

Sirove tikvice imaju svež ukus koji se gubi termičkom obradom. Naš predlog je da pripremite ovaj jednostavan carpaccio u kojem tikvice zadržavaju svoju hrskavost i vitamine.

Kvalitetno maslinovo ulje i jabukovo sirće daće im prijatnu kiselinu i još bolji ukus.

Sastojci:

100 g sveže tikvice

20 g parmezana

8 kapara

So, biber

30 ml jabukovog sirćeta

Maslinovo ulje

Malo svežeg vlasca

Priprema:

1. Iseckajte tikvicu Svežu tikvicu iseckajte na veoma tanke kolutove. Posolite, pobiberite i prelijte jabukovim sirćetom i maslinovim uljem.

2. Ostavite da odstoji Ostavite da odstoji 10 minuta, zatim pospite kaparima, seckanim vlascem i sveže narendanim parmezanom.

Autor: Dalibor Stankov

#Depresija

#Fizička aktivnost

#Rak

#Zdravlje

#demencija

#dijabetes

#dr Rangan Chatterjee

#dugotrajno sedenje

#hodanje

#hronične bolesti

#pokret

#pokretljivost

#prevencija bolesti

#produženi život

#sedeći način života

#srčane bolesti

#svakodnevne navike

#svetska zdravstvena organizacija

#vežbanje

#zdrav stil života

POVEZANE VESTI

Lifestyle

Prestanite da ovo radite s tikvicama: 9 grešaka koje uništavaju njihov ukus

Lifestyle

Kako da tikvice ostanu sveže danima: Trikovi koje znaju samo iskusne domaćice

Lifestyle

Najbolji brzinski recept: Tikvice sa sirom za savršen ručak u svega 10 minuta!

Lifestyle

Greške koje svi pravimo prilikom pripreme tikvica: Zbog ovoga vam uvek ispadnu bljutave i gnjecave

Lifestyle

RECEPT ZA UKISELJENE TIKVICE: Najbolji recept za kisele tikvice

Lifestyle

Najbolji brzinski recept za ukusan obrok! Tikvice sa sirom kao savršen ručak za samo 10minuta