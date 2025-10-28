Carpaccio od tikvica sa kaparima i parmezanom

Sirove tikvice imaju svež ukus koji se gubi termičkom obradom. Naš predlog je da pripremite ovaj jednostavan carpaccio u kojem tikvice zadržavaju svoju hrskavost i vitamine.
Kvalitetno maslinovo ulje i jabukovo sirće daće im prijatnu kiselinu i još bolji ukus.
Sastojci:
100 g sveže tikvice
20 g parmezana
8 kapara
So, biber
30 ml jabukovog sirćeta
Maslinovo ulje
Malo svežeg vlasca
Priprema:
1. Iseckajte tikvicu Svežu tikvicu iseckajte na veoma tanke kolutove. Posolite, pobiberite i prelijte jabukovim sirćetom i maslinovim uljem.
2. Ostavite da odstoji Ostavite da odstoji 10 minuta, zatim pospite kaparima, seckanim vlascem i sveže narendanim parmezanom.
Autor: Dalibor Stankov
