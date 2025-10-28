Carpaccio od tikvica sa kaparima i parmezanom

Sirove tikvice imaju svež ukus koji se gubi termičkom obradom. Naš predlog je da pripremite ovaj jednostavan carpaccio u kojem tikvice zadržavaju svoju hrskavost i vitamine.

Kvalitetno maslinovo ulje i jabukovo sirće daće im prijatnu kiselinu i još bolji ukus.

Sastojci:

100 g sveže tikvice

20 g parmezana

8 kapara

So, biber

30 ml jabukovog sirćeta

Maslinovo ulje

Malo svežeg vlasca

Priprema:

1. Iseckajte tikvicu Svežu tikvicu iseckajte na veoma tanke kolutove. Posolite, pobiberite i prelijte jabukovim sirćetom i maslinovim uljem.

2. Ostavite da odstoji Ostavite da odstoji 10 minuta, zatim pospite kaparima, seckanim vlascem i sveže narendanim parmezanom.

Autor: Dalibor Stankov