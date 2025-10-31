AKTUELNO

Kada mesite hleb, obavezno dodajte kašiku ovog sastojka - ostaće mekan i svež danima

Sveže umešeno testo spremno za pečenje, koje uz dodatak meda ostaje mekano i sveže danima.

Niko ne voli hleb i peciva „od juče“, ni stare od nekoliko sati. Ako pravite hleb kod kuće, verovatno ste primetili da on obično brže stari i postaje mrvljiv odnosu na onaj iz pekare. U čemu je tajna?

Caka je u jednom neočekivanom sastojku: medu! Profesionalni kuvari i pekari već dugo koriste med kako bi zadržali vlagu u testu.

Kako znati da li je hleb svež?

U prodavnicama se svežina proverava „dodirom“ ili pritiskanjem peciva, pa ćete u svakoj prodavnici videti takozvane „profesionalne pipače“, najčešće starije ljude koji ovom tehnikom pre kupovine proveravaju na desetine vekni.

Ako se nakon pritiskanja testo brzo vrati u prvobitno stanje – sveže je. Ako ostane „spljošten“, bolje ga zaobiđite.

Med: Zašto je on tajna za sveže testo?

Pekari znaju ono što vi ne znate: vek trajanja pekarskih proizvoda, hleba, mafina i kolača možete produžiti dodavanjem kašike meda u testo.

Med je prirodni humektant, što znači da je izuzetno efikasan u zadržavanju vlage.

– Zahvaljujući ovom tajnom sastojku, mafini, lepinje i hleb ostaju dugo sveži i ne mrve se – objašnjava profesionalni pekar iz „Haggis Pub & Kitchen“.

Upravo ta dodatna vlaga čini da vaš hleb ostane mekan i svež danima, baš kao onaj iz pekare.

Trik za savršen domaći hleb i dugotrajnu svežinu

Prestanite da bacate stari hleb! Dodavanje samo jedne kašike meda u sledeću veknu pretvoriće vaš trud u savršen, mekan i svež hleb koji se ne mrvi. Više nikada nećete morati da proveravate svežinu dodirom – znaćete da je vaš hleb savršen!

