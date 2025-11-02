Lagana večera koja uopšte ne goji: Ovo možete jesti do kasnih sati bez bojazni od viška kilograma

Lagana večera koja ne goji i koju će uspeti da spreme čak i početnici u kuhinji. Možete je jesti do kasnih sati bez straha da ćete se ugojiti.

Zdrava je i lagana, a pravi se jako brzo

Večera koju će uspeti da spreme čak i početnici u kuhinji. Sastoji se od povrća i izuzetno je lagana, čak je zato možete jesti i u kasne sate jer vas neće udebljati.

Priprema se za 35 minuta i ukusna je i sutradan.

Sastojci:

Prašak za pecivo – 10 g

Jaja – 4 komada

crni biber – 2 g

Maslinovo ulje – 40 ml

Mleko – 40 ml

Brašno – 120 g

Krompir – 2 komada

Šargarepa – 2 komada

Praziluk – 1 komad

Kupus – 500 g

Paprika – 1 komad

Peršun – 10 g

Priprema:

Povrće iseckati proizvoljno ( možete seckati ili rendati, kako više volite), sve sjediniti u jednoj činiji, dodati peršun pa dobro promešati.

Potom umutiti jaja, dodati mleko, maslinovo ulje, so, biber, sve dobro sjediniti pa zatim dodati brašno i prašak za pecivo. Smesu dodati u činiju sa povrćem. Dobro izmešati sve sastojke pa sipati u pleh obložen pek papirom. Ravnomerno je rasporediti i peći 20 minuta u rerni zagrejanoj na 180 stepeni.

Nakon toga, izvaditi iz rerne i dodati 100g rendanog sira i 20g crnog ili belog susama. Zatim vratiti u rernu da se na istoj temperaturi peče još 15 minuta.

Autor: S.M.