AKTUELNO

Lifestyle

Lagana večera koja uopšte ne goji: Ovo možete jesti do kasnih sati bez bojazni od viška kilograma

Izvor: Pink.rs/stil, Foto: Pixabay.com ||

Lagana večera koja ne goji i koju će uspeti da spreme čak i početnici u kuhinji. Možete je jesti do kasnih sati bez straha da ćete se ugojiti.

Zdrava je i lagana, a pravi se jako brzo

Večera koju će uspeti da spreme čak i početnici u kuhinji. Sastoji se od povrća i izuzetno je lagana, čak je zato možete jesti i u kasne sate jer vas neće udebljati.

Priprema se za 35 minuta i ukusna je i sutradan.

Sastojci:

Prašak za pecivo – 10 g

Jaja – 4 komada

crni biber – 2 g

Maslinovo ulje – 40 ml

Mleko – 40 ml

Brašno – 120 g

Krompir – 2 komada

Šargarepa – 2 komada

Praziluk – 1 komad

Kupus – 500 g

Paprika – 1 komad

Peršun – 10 g

Priprema:

Povrće iseckati proizvoljno ( možete seckati ili rendati, kako više volite), sve sjediniti u jednoj činiji, dodati peršun pa dobro promešati.

Potom umutiti jaja, dodati mleko, maslinovo ulje, so, biber, sve dobro sjediniti pa zatim dodati brašno i prašak za pecivo. Smesu dodati u činiju sa povrćem. Dobro izmešati sve sastojke pa sipati u pleh obložen pek papirom. Ravnomerno je rasporediti i peći 20 minuta u rerni zagrejanoj na 180 stepeni.

Nakon toga, izvaditi iz rerne i dodati 100g rendanog sira i 20g crnog ili belog susama. Zatim vratiti u rernu da se na istoj temperaturi peče još 15 minuta.

Autor: S.M.

#Dijeta

#Hrana

#Povrće

#Priprema

#Večera

POVEZANE VESTI

Farma

Gazda ne štedi! Na meniju sladak kupus sa 5 kilograma mesa, ovo je njegovih ruku delo, a reakcije farmera govore sve (VIDEO)

Lifestyle

Najzdraviji i najukusniji domaći hleb, ne goji a i ne nadima: Pravićete ga uvek kada samo vidite koliko je dobar!

Lifestyle

Dodajte malo ovoga pred sam kraj kuvanja pasulja, zaboravićete na probleme sa gasovima i nadimanjem

Lifestyle

U ovom SLUČAJU LUBENICA GOJI, A EVO I KAKO DA JE JEDETE BEZ PROBLEMA: 3 stvari koje malo ko zna, a veoma su važne

Beograd

OVAJ DEO BEOGRADA DANAS JE BEZ VODE: Spremite zalihe, biće česme suve od ujutru pa do 17 sati

Lifestyle

Veoma je zdrav i ukusan, a pride ne goji i ne nadima: Ovaj poseban domaći hleb ćete praviti svaki dan