Skoro svi prave istu grešku: Pripremite spanać tako da u njemu ostanu svi zdravi sastojci

Spanać je jedna od najzdravijih namirnica koju možete uvrstiti u ishranu, ali mnogi ne znaju da pravilna priprema igra ključnu ulogu u očuvanju njegovih hranljivih svojstava. Korist vitamina C, karotina i minerala u velikoj meri zavisi od toga kako se listovi i korenčići obrađuju pre i tokom kuvanja.

Od stabljika i korenčića spanaća mogu se napraviti dinstani prilog, a listovi se najbolje pripremaju pažljivim kuvanjem ili kuvanjem na pari. Pravilno rukovanje ovom biljkom omogućava da zadržite maksimalnu nutritivnu vrednost i napravite jela koja su i zdrava i ukusna.

Ne bacajte stabljike i korenčiće: Iskoristite sve što možete

Većina ljudi se fokusira samo na listove spanaća, dok su stabljike i korenčići prava riznica vitamina C i drugih nutrijenata. Korenčiće je moguće koristiti u svežim salatama ili ih blago dinstati kao prilog, što im daje posebnu hrskavost i bogat ukus.

Stabljike spanaća mogu se iseckati i dodati u čorbe ili variva, a pritom će sačuvati hranljive materije. Ova celovita upotreba spanaća ne samo da smanjuje otpad, već i obogaćuje vaša jela vitaminima koji se često gube kod nepravilne pripreme.

Pranje i poparavanje: Kako sačuvati vitaminine i nutritrijente?

Da biste očuvali hranljive kvalitete spanaća, nikada ga nemojte dugo namakati u vodi. Vodorastvorljivi vitamini i minerali lako se ispiraju i odlaze u sudoperu, ostavljajući listove nutritivno osiromašenim.

Umesto toga, spanać treba pažljivo oprati i odmah pripremiti. Poparavanje listova bez dodatka vode, ili dinstanje u maslacu uz zatvoren sud, omogućava optimalno očuvanje karotina i vitamina C, a njihovo telo lakše apsorbuje. Maksimalno vreme kuvanja ne sme da prelazi 10–15 minuta, jer duže izlaganje toploti uništava dragocene nutrijente.

Tajna zdrave pripreme spanaća

Najzdravija metoda kuvanja spanaća je priprema na pari. Listove postavite na kuhinjsku rešetku iznad ključale vode ili u kesicu od gaze i poklopite sud. Na taj način toplota ih skuva, a vitamini ostaju gotovo netaknuti.

Pasiranje ili mešanje spanaća nakon kuvanja može narušiti strukturu ćelija i izložiti vitamine kiseoniku, što značajno smanjuje sadržaj vitamina C. Pravilna priprema spanaća na pari čuva nutritivne materije, a jelo ostaje bogato bojama, teksturom i ukusom.



Autor: Jovana Nerić