Plaćate sir, a jedete hemiju i skrob: 3 jednostavna trika kojima ćete odmah raskrinkati prevarante na pijaci

Ne bacajte novac na skrob i hemiju! Otkrivamo proverene metode kako raskrinkati prevarante na pijaci i prepoznati pravi, domaći sir.

Koliko puta ste se našli u situaciji da donesete kući „domaći“ sir za koji ste verovali da je vrhunskog kvaliteta, da bi se on u tiganju pretvorio u bezličnu, gumenastu masu? Iako tehnologija proizvodnje hrane napreduje, sa njom napreduju i metode falsifikovanja, pa raskrinkati prevarante na pijaci postaje veština neophodna svakom domaćinstvu.

Prava istina je da mnogi proizvodi koji se prodaju kao „ekskluzivni“ ili „sa planine“ zapravo nikada nisu videli pašnjak. Ali, ne brinite – vaše čulo vida i jednostavni kućni trikovi jači su od bilo koje hemije.

Stručnjaci i tradicija: Šta kažu stari majstori?

Iskusni prehrambeni tehnolozi i stare domaćice, koje su decenijama kupovale na istim tezgama, slažu se u jednom: pravi sir diše. Dok industrijski surogati teže savršenstvu oblika i boje kako bi privukli oko kupca, prirodni proizvod ima svoje „mane“ koje su zapravo dokaz kvaliteta.

Da biste izbegli kupovinu „analognog sira“ (stručni naziv za kopije bazirane na palminom ulju i skrobu), morate obratiti pažnju na detalje koje većina u žurbi preskače. Ovi signali su jasni, ako znate gde da gledate.

3 jednostavna trika za proveru kvaliteta

Ne morate nositi malu laboratoriju sa sobom u kupovinu. Ovi testovi su brzi, efikasni i nepogrešivi.

Test rupica i preseka: Pogledajte sir izbliza. Pravi sir, napravljen fermentacijom mleka, uvek ima nepravilne rupice i teksturu koja nije savršeno glatka. Ako sir izgleda kao plastika, previše se sija ili su rupice geometrijski savršene i identične, verovatno je reč o mašinskom proizvodu punom emulgatora.

Test elastičnosti (pritisak prstom): Kada pritisnete pravi sir, on bi trebalo da pruži blagi otpor, ali i da se lomi ili mrvi (zavisno od vrste). Falsifikati su često neprirodno elastični. Ako se sir ponaša kao guma i odmah vraća u prvobitni oblik, to je znak da u njemu dominiraju biljne masti, a ne mlečni proteini.

Jodna proba (za kućnu proveru): Ovo je možda najmoćniji način da se uverite šta jedete. Kapnite malo joda na komad sira. Ako mesto postane plavo, to je siguran znak prisustva skroba, koji se dodaje da bi se povećala masa i zapremina na uštrb kvaliteta. Pravi sir ne menja boju na ovaj način.

Zašto je važno raskrinkati prevarante na pijaci?

Nije u pitanju samo novac koji dajete za proizvod niže vrednosti. Konzumacija lažnog sira, koji je pun trans-masti i aditiva, dugoročno može uticati na zdravlje, posebno kod dece. Zato je edukacija ključna. Kada naučite ove metode, ne samo da štitite svoj budžet, već šaljete poruku prodavcima da kvalitet mora biti na prvom mestu.

Zlata vredan savet za kraj

Sledeći put kada krenete u nabavku, setite se ovih koraka. Sada kada znate kako raskrinkati prevarante na pijaci, kupovina više neće biti lutrija, već zadovoljstvo.

Autor: A.A.