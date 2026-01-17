Gotove za samo 5 minuta: Najbrže mekike sa jogurtom koje ste ikad probali - mekane kao duša

Ovo su najbrže mekike sa jogurtom koje ćete probati – gotove za 5 minuta, a mekane kao duša i božanstvene!

Mekike se mogu jesti na razne načine – uz med, puter i džem, šećer i orahe, čokoladni krem, ili uz sir, kiselo mleko, jogurt, šunku, pršutu… Ili čak i same, bez ičega!

Vole ih svi – i stari i mladi, a evo kako da ih napravite brzo i lako.

Sastojci za najbrže mekike:

500ml mleka

1 kvasac

1 pecivo

4 jaja

1 kašika soli

200ml jogurt

1kg/400g brašna

Priprema:

Stavite brašno, jaja, pecivo, jogurt, so i mleko sa kvascem i zamesite testo (kao za kiflice) da nije tvrdo. Dobro ga umesite i stavite u veću vanglu koju ste prethodno namazali uljem.

Prekrijete testo sa najlon folijom (samo jednu stranu namažite uljem) da vam se testo ne lepi na najlonu i stavite ga u frižider. Ovako spremno testo stoji i do 7 dana u frižideru.

Kad poželite da pržite, izvadite testo i rukama pravite mekike (razvlačite prstima što tanje korice). U posudu u kojoj pržite stavlja se malo ulja i ostavljate da se zagreje. Ako vam je ostalo testa, vratite ga u frižider.

Možete ih jesti slane ili slatke, sve po ukusu i želji.

Autor: A.A.