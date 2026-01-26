NEODOLJIVA PATLIDŽAN SALATA - Osvaja na prvi zalogaj!

Jednostavna, osvežavajuća i savršena za svaki obrok.

Kombinacija bogatog ukusa, mekanog patlidžana, i blagog ukusa belog luka stvara harmoniju koja osvaja na prvi zalogaj. Patlidžan salata može da se služi samostalno uz pečeni hleb i sir, a jednako lepo prati ribu ili meso. Svi sastojci su povoljni i svima dostupni, a salata se priprema za nekoliko minuta.

Sastojci:- 2 osrednja patlidžana- 2-3 čena belog luka- 2-3 kašike jabukovog sirćeta- 1 kašika ulja- 1 kašičica soli

PRIPREMA PATLIDŽANAOperite patlidžane i isecite na tanke šnitove. Ostavite ih 10-15 minuta da otpuste eventualnu gorčinu i višak tečnosti. Ne treba ih predhodno soliti, da ne bi otežali pripremu.

Patlidžane ispržite na malo ulja dok ne postanu meki i malo rumeni. Sitno seckani luk stavite u posebnu činiju i dodajte jabukovo sirće, ulje i so. Dobro promešajte pa prelijte prženi patlidžan ovim prelivom.

Ova kombinacija čini salatu punom ukusa i osvežavajućom.

Patlidžan salata je veoma jednostavna, da je možete pripremati svaki put kada želite nešto lagano, osvežavajuće i aromatično. Savršeno se uklapa u dnevne obroke, kao i svečane trpeze. Zahvaljujući lakoći i bogatstvu ukusa - postaje jedna od vaših omiljenih salata.

Autor: S.Paunović