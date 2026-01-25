SPAS ZA VAŠA CREVA: Ova čorba 'čistač' topi kilograme i oporavlja jetru posle praznika!

Lagana, hranljiva povrtna čorba bogata vlaknima najbolji je izbor za oporavak nakon praznika.

Ako ste tokom proteklih dana malo pretarali sa teškom hranom, ova čorba, koju na svom Instagram profilu preporučuje Dunja Kesić, može biti vaš ključ za lakši povratak u rutinu i brzi mini detoks.

Čorba je prepuna povrća koje doprinosi varenju i produžava osećaj sitosti, a posebno prija tokom hladnih zimskih dana.

Sastojci:

10 čenova belog luka, sitno iseckanog

2 glavice crnog luka, iseckane

Pola srednjeg praziluka, iseckanog

5 šargarepa, sečenih na kolutove

Stabljika celera, iseckana

2 velika paradajza, iseckana

Cela glavica kineskog kupusa, iseckana

Srednja tikvica, iseckana

4 kašike maslinovog ulja

Litar povrtnog bujona (oko 4 šolje)

4 šolje vode

Svež peršun, mirođija i vlašac

Sok od 1 limuna

Začini: kašika belog luka u prahu, kašika mlevene paprike, so i biber po ukusu

Priprema:

Dinstanje: U velikoj šerpi zagrejte maslinovo ulje. Dodajte beli i crni luk, praziluk i dinstajte 3-5 minuta dok ne puste miris.

Povrće: Dodajte šargarepu i celer, pa kuvajte još pet minuta dok blago ne omekšaju.

Kuvanje: Sipajte povrtni bujon i vodu. Kada provri, smanjite vatru.

Sjedinjavanje: Ubacite paradajz i kineski kupus. Kada kupus "splasne", dodajte tikvicu i sve suve začine.

Završnica: Krčkajte 20-25 minuta. Na samom kraju, u toplu čorbu umešajte svež peršun, mirođiju, vlašac i sok od limuna za dodatnu svežinu.

