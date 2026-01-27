Paprike sa pavlakom i belim lukom - brzo, kremasto i neodoljivo jelo!

Obrok koji osvaja.

Ako tražite ideju za brz, lagan i aromatičan obrok bez mesa - na pravom ste mestu. Paprike sa pavlakom i belim lukom - upravo su to jednostavan recept koji spaja kremasti umak, zlatno pržene paprike i miris domaće kuhinje. Savršene su i za doručak i večeru, a lako ih možete poslužiti kao glavni obrok uz odabrani prilog po želji.

Magija ovog jela počinje sa paprikama - celim, pažljivo prženim do korice, koje kada se ohlade očistite i isečete. Njihova blaga slatkoća savršeno se stapa sa kremastim umakom od kisele pavlake, jaja, brašna, obogaćenim mladim belim lukom koji ovom jelu daje prepoznatljivi domaći šmek.



Paprike se kratko krčkaju na puteru zajedno sa pavlakom i belim lukom - dok se ukusi ne sjedine u savršenu harmoniju. Za samo tridesetak minuta dobićete kremast, mirisan i topao obrok koji osvežava i vraća osećaj domaće kuhinje.

Ovo jelo je dokaz da neodoljivo ne znači i komplikovano. Nekoliko kvalitetnih sastojaka je dovoljno da bi dobili ukusan obrok. Paprike sa pavlakom i belim lukom omiljene su u mnogim domovima, a kada ih jednom probate - postaju klasik koji ćete rado spremati iznova.

Autor: S.Paunović