Recept koji morate probati: Sočno i kremasto pileće meso iz rerne za samo 30 minuta!

Ručak koji miriše na restoran – kombinacija piletine, šampinjona i topljenog kačkavalja koja osvaja svaki zalogaj!
Ako tražite brz i ukusan ručak koji će izgledati i mirisati kao da dolazi iz restorana, ovaj recept je prava stvar. Sočno pileće meso u kombinaciji sa šampinjonima i kremastim sosom od mleka, pavlake i kačkavalja – jednostavno ne može da ne oduševi.
Potrebni sastojci:
- 1 glavica crnog luka
- 400 g pilećeg mesa
- 7–8 šampinjona
- so, biber, peršunovo lišće
- 2–3 kašike ulja
- 1 kašika gustina (skrob ili brašno)
- 60 ml mleka
- 3 kašike kisele pavlake (ili mileram/krem sir)
- 100 g kačkavalja
Priprema:
Crni luk sitno iseckajte i propržite na ulju dok ne postane staklast. Dodajte šampinjone isečene na listiće i kratko ih propržite.Pileće meso posolite i pobiberite, a zatim ga dodajte u tiganj i propržite sa lukom i šampinjonima.U posebnoj posudi pomešajte mleko, pavlaku i gustin dok ne dobijete glatku kremastu smesu, pa je polako sipajte preko mesa i povrća.Sve prebacite u vatrostalnu posudu, pospite narendanim kačkavaljem i pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 15–20 minuta, dok kačkavalj ne dobije zlatno-žućkastu boju.Pred kraj pospite svežim peršunom i poslužite uz prilog po želji.
Ovaj ručak je sočan, kremast i aromatičan – savršen za brzi, ali efektni obrok. Savet: sos možete dodatno obogatiti sa malo belog vina ili dimljene paprike za još intenzivniji ukus.
Autor: S.Paunović