Recept koji morate probati: Sočno i kremasto pileće meso iz rerne za samo 30 minuta!

Ručak koji miriše na restoran – kombinacija piletine, šampinjona i topljenog kačkavalja koja osvaja svaki zalogaj!

Ako tražite brz i ukusan ručak koji će izgledati i mirisati kao da dolazi iz restorana, ovaj recept je prava stvar. Sočno pileće meso u kombinaciji sa šampinjonima i kremastim sosom od mleka, pavlake i kačkavalja – jednostavno ne može da ne oduševi.

Potrebni sastojci:

- 1 glavica crnog luka

- 400 g pilećeg mesa

- 7–8 šampinjona

- so, biber, peršunovo lišće

- 2–3 kašike ulja

- 1 kašika gustina (skrob ili brašno)

- 60 ml mleka

- 3 kašike kisele pavlake (ili mileram/krem sir)

- 100 g kačkavalja

Priprema:

Crni luk sitno iseckajte i propržite na ulju dok ne postane staklast. Dodajte šampinjone isečene na listiće i kratko ih propržite.Pileće meso posolite i pobiberite, a zatim ga dodajte u tiganj i propržite sa lukom i šampinjonima.U posebnoj posudi pomešajte mleko, pavlaku i gustin dok ne dobijete glatku kremastu smesu, pa je polako sipajte preko mesa i povrća.Sve prebacite u vatrostalnu posudu, pospite narendanim kačkavaljem i pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 15–20 minuta, dok kačkavalj ne dobije zlatno-žućkastu boju.Pred kraj pospite svežim peršunom i poslužite uz prilog po želji.

Ovaj ručak je sočan, kremast i aromatičan – savršen za brzi, ali efektni obrok. Savet: sos možete dodatno obogatiti sa malo belog vina ili dimljene paprike za još intenzivniji ukus.

Autor: S.Paunović