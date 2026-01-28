Da li su jaja dobar izbor za doručak? Naturopatkinja rešila večitu dilemu, otkrila i koji broj je idealan za obrok

Šta bi se desilo kada bismo 2026. započeli jednostavnom, ali efikasnom promenom – da svako jutro jedemo jaja? Prema savetima naturopatkinje Žilijet Andro, ova namirnica predstavlja jednu od nutritivno najbogatijih opcija za prvi obrok u danu.

Zašto su jaja nutritivna bomba

Prema njenim rečima, jaja sadrže gotovo sve što je organizmu potrebno za dobar početak dana.

"Sadrže veliki broj esencijalnih nutrijenata: visokokvalitetne proteine, zdrave masti (posebno u žumancetu), vitamine A, D, E i B12, holin koji je ključan za mozak i jetru, kao i minerale poput selena i cinka", objašnjava ona i dodaje da upravo zbog toga jaja zaslužuju stalno mesto na jutarnjem jelovniku.

Da li je bezbedno jesti jaja svakog dana?

Ako osoba nema alergiju, intoleranciju ili problema sa varenjem, svakodnevna konzumacija jaja ne predstavlja rizik. Andro podseća da su jaja godinama bila nepravedno kritikovana zbog holesterola.

"Dugo su bila na lošem glasu zbog holesterola, ali danas znamo da holesterol iz hrane nije "veliki neprijatelj" kakvim smo ga smatrali, posebno ako se hranimo uravnoteženo. Naravno, kvalitet je presudan - organska, slobodnog uzgoja ili domaća jaja ne mogu se porediti sa industrijskim."

Preporučena količina je dva jaja dnevno, dok se tri mogu uzeti u obzir ukoliko su glavni izvor proteina u obroku. Potrebe se razlikuju u zavisnosti od fizičke aktivnosti, telesne mase i ukupnog načina ishrane.

Šta možete da očekujete nakon nekoliko nedelja



Efekti su, prema rečima stručnjaka, primetni relativno brzo.

"Više energije, manje potrebe za grickalicama pre ručka, duži osećaj sitosti i pozitivniji uticaj na raspoloženje."

Posebno su izraženi kada jaja zamene doručke bogate šećerom. Naturopate obično savetuju period od 14 do 21 dana kako bi se procenilo kako nova navika utiče na organizam.

Zdravstvene prednosti redovnog unosa jaja

Jasniji um i bolja koncentracija - zahvaljujući holinu, važnom za funkciju mozga

Hormonalna ravnoteža - holesterol je neophodan za sintezu hormona poput progesterona, estrogena i testosterona

Zdravlje očiju - lutein i zeaksantin pomažu u zaštiti vida od plave svetlosti i ekrana

Lepša kosa, koža i nokti - sumpor, biotin i aminokiseline poput metionina učestvuju u stvaranju keratina i podržavaju detoksikaciju jetre

Kako pripremiti jaja da sačuvaju nutrijente



Način pripreme je ključan za očuvanje hranljivih materija.

"Blaga termička obrada je ključna. Idealno je da jaja budu mekano kuvana, poširana ili kuvana tako da žumance ostane tečno. Tako se čuvaju vitamini A i D i holin, koji su osetljivi na toplotu. Preterano pečenje ili tvrdo kuvanje dovodi do gubitka dragocenih nutrijenata i oksidacije masti."

Ideje za doručak sa jajima

Pržena jaja uz krišku hleba od kiselog testa i pola izgnječenog avokada, uz par kapi limunovog soka i semenke bundeve ili suncokreta

Mekano kuvana jaja sa sotiranim paradajzom i pečurkama, malo feta sira i šakom oraha

Poširana jaja sa bebi spanaćem i kriškom lososa ili pastrmke iz divljeg ili organskog uzgoja, uz kivi

Za one koji vole slatko: proteinske palačinke od banane i jaja, kao zasitna i jednostavna opcija

Ako vam je cilj mala, ali značajna promena u ishrani, doručak sa jajima može biti navika koja već za nekoliko nedelja donosi vidljive benefite.

Autor: A.A.