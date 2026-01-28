Brzinska pita sa sirom od koje se prsti ližu: Zbog 1 tajnog sastojka ukusnija je i od gibanice

Ova sočna pita sa sirom se sprema munjevitom brzinom – garantujemo da ćete prste polizati!

Ovo je recept za pitu sa sirom koja zaista ima neodoljiv ukus, ali se priprema bez imalo muke. Tvrdi se da je bolja i od prave, domaće gibanice, a tajna se krije u kiseloj pavlaci koja je čini izuzetno mekom, sočnom i kremastom.

Veoma lako se priprema, a sve potrebne sastojke već sigurno imate u vašoj kuhinji.

Ova pita vam garantuje savršen rezultat za manje od sat vremena, uključujući pečenje. Napravite je jednom i postaće vaš omiljeni brzinski obrok.

Recept za savršenu brzinsku pitu sa sirom

Potrebno je:

4 jaja

150 gr brašna

200 gr kisele pavlake

150 gr sira

1 prašak za pecivo

100 ml ulja

soli

Priprema:

Umutiti jaja mikserom, dodati brašno sa praškom za pecivo i izmešati. Sir izdrobiti, pa dodati pavlaku, pa izmešati.

Dodati umućenim jajima, sipati ulje i sve polako izjednačiti. Sipati u podmazan pleh. Posuti susamom. Peći na 200 stepeni 40 minuta.

Uverili ste se da je tajna savršeno kremaste i sočne pite jednostavnija nego što ste mislili. Kisela pavlaka, u kombinaciji sa brzim mešanjem sastojaka, eliminiše potrebu za razvlačenjem kora, a rezultat je bolji od prave domaće gibanice.

Ne oklevajte, isprobajte ovaj recept već danas i uverite se u njegovu magiju.

Autor: A.A.