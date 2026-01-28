Zašto je Margarita zauvek omiljena? Priča o pici koja osvaja jednostavnošću!

Nema viška sastojaka, nema komplikacija – samo savršen ukus koji traje više od jednog veka.

Margarita nije samo pica, ona je emocija. Onaj prvi zalogaj koji nas momentalno vrati jednostavnim zadovoljstvima i podseti da je ponekad manje zaista više. Upravo u toj jednostavnosti krije se razlog zašto je Margarita decenijama, pa i vekovima, omiljeni izbor širom sveta.

Njena priča vodi nas u Napulj, krajem 19. veka, kada je nastala kao omaž italijanskoj kraljici Margeriti. Legenda kaže da je pica napravljena u bojama italijanske zastave – crveni paradajz, beli mocarela sir i zeleni bosiljak – i upravo tada dobila ime koje danas svi znamo i volimo. Od tada do danas, Margarita je ostala verna svom originalu, bez potrebe da se menja ili prilagođava trendovima.

Ono što je čini posebnom jeste savršen balans. Hrskavo testo, blaga kiselost paradajza, mlečna mekoća mocarele i miris bosiljka stvaraju ukus koji prija svima. Margarita ne pokušava da impresionira – ona to radi prirodno.

Zato je volimo u svakoj prilici. Kada želimo nešto provereno, kada nismo sigurni šta bismo, kada nam treba uteha ili razlog za okupljanje. Ona je prva pica koju probamo u Italiji i ona kojoj se uvek vraćamo kod kuće.

Margarita je dokaz da klasici nikada ne izlaze iz mode. Jednostavna i bezvremenska – baš kao i ljubav prema pici.

Autor: S.Paunović