Stalno ćete praviti ove BOGATE PRŽENICE - spreme se brzo, nestanu još brže!

Prženice su odličan način da iskoristite stariji hleb i pretvorite ga u super doručak ili večeru. Hleb kratko potapajte u smesu kako se ne bi previše natopio i raspadao tokom pečenja.

U smesu za prženice Ruskinje nikad ne stavljaju mleko: Zahvaljujući jednom sastojku omiljeni doručak našeg detinjstva ima savršen ukus.

Sastojci:

- stariji beli hleb, 8 debljih kriški- jaja, tri komada- jogurt 100 ml- kačkavalj 120 g- so i biber po ukusu- sušeni origano, 1 kašičica- ulje za prženje 50 ml

Priprema:

1. U dubljoj činiji umutite jaja, dodajte jogurt, pa sve dobro sjedinite. Umešajte rendani sir, so, biber i sušeni začin. Zagrejte ulje u tiganju na umerenoj temperaturi. Svaku krišku hleba potopite u pripremljenu smesu sa obe strane, ali je nemojte dugo držati kako bi zadržala oblik. Pažljivo spuštajte kriške u zagrejan tiganj i pržite po nekoliko minuta sa svake strane dok ne dobiju ravnomernu zlatnu boju.

2. Pripremajte iz više puta kako ne biste pretrpali tiganj i snizili temperaturu ulja. Vadite prženice na papirni ubrus da upiju višak masnoće i poslužite ih dok su tople, uz dodatak svežeg jogurta, rendanog sira ili salate po želji.

Bez greške, da li je doručak ili večera u pitanju - uz ovaj obrok uživaće cela porodica. Prijatno!

Autor: S.Paunović