ČIZKEJK NA FRANCUSKI NAČIN: Recept ta kremasti desert koji osvaja svaki put!

Ako volite slatko, ali sa elegancijom i sofisticiranim šmekom, ovaj francuski čizkejk je prava poslastica. Mekan, kremast i lagan – savršen za svaku priliku.

Francuski čizkejk se razlikuje od klasičnih američkih varijanti po svojoj laganoj teksturi i bogatom, ali ne previše slatkom ukusu. Glavna tajna je kombinacija krem sira i pavlake, što daje savršenu kremastu strukturu koja se topi u ustima.

Sastojci:

- 500 g krem sira (tipa Filadelfija)- 200 ml kisele pavlake- 150 g šećera- 3 jaja- 1 kašičica vanile- 200 g mlevenih keksa (za podlogu)- 100 g putera (otopljenog, za podlogu)

Priprema:

1. Zagrejte rernu na 160°C. U činiji pomešajte mlevene keks i otopljeni puter, pa smesu utisnite na dno kalupa obloženog papirom za pečenje. Ovo je klasična podloga koja daje stabilnost, ali i nežnu hrskavost.2. U drugoj činiji umutite krem sir sa šećerom dok ne postane gladak i kremast. Dodajte pavlaku i vanilu, pa lagano umešajte jaja jedno po jedno. Pazite da smesa ostane vazdušasta, bez grudvica.3. Sipajte kremu preko pripremljene podloge i poravnajte površinu. Peći 45–50 minuta – unutrašnjost treba da bude blago drhtava kada se protresne. Ovo daje prepoznatljivu francusku teksturu, mekanu i savršeno kremastu.4. Ostavite čizkejk da se ohladi na sobnoj temperaturi, a zatim ga stavite u frižider najmanje 4 sata, najbolje preko noći. Hladnoća dodatno učvršćuje krem i omogućava savršeno sečenje.5. Poslužite ga samog, ili sa svežim voćem poput malina ili borovnica, koje će uneti osvežavajuću notu i boju na tanjir.

Francuski čizkejk je idealan desert kada želite da impresionirate goste ili se počastite sofisticiranim zalogajem kod kuće. Njegova jednostavna elegancija i kremasta tekstura čine ga pravim klasik u svetu poslastica.

Autor: S.Paunović