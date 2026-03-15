TAJNA SAVRŠENO PEČENOG PILETA: Hrskavo spolja, sočno iznutra!

Zaboravite dosadno pečenje – uz ove trikove vaše pile će biti sočno, aromatično i sa zlatnom, hrskavom koricom koja mami na prvi zalogaj.

Pečeno pile je klasik svakog domaćinstva, ali mali dodaci mogu potpuno promeniti ukus i izgled jela. Tajna savršenog pileta je u marinadi, načinu pečenja i sitnim kulinarskim trikovima koje koriste čak i profesionalni kuvari.

Sastojci:

- 1 celo pile (oko 1,5–2 kg)- 4 kašike maslinovog ulja- 3 čena belog luka, sitno seckana- 1 limun- 1 kašika svežeg ruzmarina- 1 kašika svežeg timijana- So i biber po ukusu- Povrće za pečenje: šargarepa, krompir, crni luk

Priprema:

1. Uključite rernu na 200°C. Pile operite i osušite, a unutrašnjost posolite i pobiberite.2. Maslinovo ulje, beli luk, sok od pola limuna, ruzmarin i timijan pomešajte u činiji. Marinadom premažite celo pile spolja i unutra. Ako imate vremena, ostavite ga da odstoji u frižideru sat-dva – marinada će prodreti u meso i učiniti ga neodoljivo sočnim.3. Limun isečite na četvrtine i stavite unutar pileta. Ovo daje dodatnu aromu i sprečava da meso bude suvo.4. Pile stavite u tepsiju, okruženo krompirom, šargarepom i lukom. Povrće će upiti so pileta i postati savršeno pečeno. Pecite oko 1 sat i 20 minuta, povremeno ga prelivajući sopstvenim sokom. Za hrskavu koricu, poslednjih 15 minuta povećajte temperaturu na 220°C.5. Kada je pile zlatno i hrskavo, izvadite ga iz rerne i ostavite da odmori 10 minuta pre sečenja. Ovo omogućava da se sokovi ravnomerno rasporede i meso ostane sočno.

Poslužite uz sveže povrće i blagi sos od pečenja, a možete dodati i malo limunovog soka neposredno pre serviranja. Tajna savršenog pečenog pileta je u jednostavnim detaljima – marinadi, aromatičnim začinima i pažljivom pečenju koje garantuje sočnost i hrskavost.

Autor: S.Paunović