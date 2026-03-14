JEDNOSTAVAN ČOKOLADNI KOLAČ: Savršen recept za svaku priliku!

Brzo, lako i neodoljivo – ovaj čokoladni kolač će osvojiti sve ljubitelje slatkog, a ne zahteva sate u kuhinji.

Ako volite čokoladu, ali nemate vremena za komplikovane recepte, ovaj kolač je idealno rešenje. Mekan, sočan i bogat čokoladom, odličan je za doručak uz kafu, popodnevnu užinu ili desert nakon večere.

Sastojci:

- 200 g tamne čokolade- 150 g putera- 150 g šećera- 3 jaja- 100 g brašna- 1 kašičica praška za pecivo- Prstohvat soli- Opcionalno: šećer u prahu ili šlag za dekoraciju

Priprema:

1. Zagrejte rernu na 180°C i pripremite kalup za pečenje tako što ćete ga namazati puterom i pobrašniti.2. Otopite čokoladu i puter na pari ili u mikrotalasnoj i ostavite da se malo prohladi.3. Umutite jaja sa šećerom dok ne postanu penasta masa, pa polako dodajte čokoladnu smesu. Lagano umešajte brašno pomešano sa praškom za pecivo i prstohvat soli.4. Sipajte smesu u pripremljeni kalup i pecite 25–30 minuta. Kolač treba da ostane malo vlažan u sredini za savršenu sočnost.5. Ostavite da se ohladi, pospite šećerom u prahu ili dodajte šlag po želji i poslužite.

Ovaj jednostavan čokoladni kolač je dokaz da za savršen desert ne treba komplikovana priprema. Bogat ukus čokolade i sočna tekstura učiniće da ga svi požele – i da se brzo pojede!

Autor: S.Paunović