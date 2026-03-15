Sočan kolač sa makom koji se topi u ustima: Jednostavan recept za svaku priliku!

Savršen spoj mekanog biskvita i aromatičnog maka, idealan za popodnevnu kafu ili kao desert za goste.

Ako volite kolače koji su istovremeno mekani i aromatični, ovaj kolač sa makom će vas oduševiti. Njegov pripremni postupak je jednostavan, a rezultat je savršen: biskvit koji je sočan, a ipak lagan, sa izraženom aromom maka koja se ravnomerno rasporedi po celoj površini.

Za pripremu će vam biti potrebni sledeći sastojci: 200 g mlevenog maka, 200 g šećera, 4 jaja, 150 ml mleka, 150 ml ulja, 200 g brašna, 1 prašak za pecivo, vanilin šećer i malo soli. Ovaj kolač možete dodatno obogatiti koricom limuna ili narandže, koja mu daje osvežavajući miris.

Postupak pripreme počinje sa penasto umućenim jajima i šećerom, dok smesa ne postane svetla i vazdušasta. U smesu polako dodajte ulje i mleko, zatim mleveni mak, vanilin šećer i koricu limuna. Na kraju umešajte prosejano brašno sa praškom za pecivo i prstohvat soli, lagano mešajući da smesa ostane vazdušasta.

Sipajte smesu u prethodno podmazan i brašnom posut kalup, i pecite u rerni zagrejanoj na 180°C oko 35–40 minuta, ili dok čačkalica ubačena u sredinu kolača ne izađe čista. Tokom pečenja kuća će se ispuniti prelepom aromom maka, koja čini ovaj kolač još primamljivijim.

Kolač poslužite blago ohlađen, samostalno ili sa šlagom, voćnim prelivom ili čokoladnom glazurom. Idealno je da se servira uz šolju kafe ili čaja, jer njegova sočnost i bogat ukus čine svaki zalogaj nezaboravnim.

Autor: S.Paunović