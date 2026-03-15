Sočan kolač sa makom koji se topi u ustima: Jednostavan recept za svaku priliku!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Savršen spoj mekanog biskvita i aromatičnog maka, idealan za popodnevnu kafu ili kao desert za goste.

Ako volite kolače koji su istovremeno mekani i aromatični, ovaj kolač sa makom će vas oduševiti. Njegov pripremni postupak je jednostavan, a rezultat je savršen: biskvit koji je sočan, a ipak lagan, sa izraženom aromom maka koja se ravnomerno rasporedi po celoj površini.

Za pripremu će vam biti potrebni sledeći sastojci: 200 g mlevenog maka, 200 g šećera, 4 jaja, 150 ml mleka, 150 ml ulja, 200 g brašna, 1 prašak za pecivo, vanilin šećer i malo soli. Ovaj kolač možete dodatno obogatiti koricom limuna ili narandže, koja mu daje osvežavajući miris.

Postupak pripreme počinje sa penasto umućenim jajima i šećerom, dok smesa ne postane svetla i vazdušasta. U smesu polako dodajte ulje i mleko, zatim mleveni mak, vanilin šećer i koricu limuna. Na kraju umešajte prosejano brašno sa praškom za pecivo i prstohvat soli, lagano mešajući da smesa ostane vazdušasta.

Sipajte smesu u prethodno podmazan i brašnom posut kalup, i pecite u rerni zagrejanoj na 180°C oko 35–40 minuta, ili dok čačkalica ubačena u sredinu kolača ne izađe čista. Tokom pečenja kuća će se ispuniti prelepom aromom maka, koja čini ovaj kolač još primamljivijim.

Foto: Pixabay.com

Kolač poslužite blago ohlađen, samostalno ili sa šlagom, voćnim prelivom ili čokoladnom glazurom. Idealno je da se servira uz šolju kafe ili čaja, jer njegova sočnost i bogat ukus čine svaki zalogaj nezaboravnim.

Autor: S.Paunović

