Turski burek iz tiganja spreman za 15 minuta: Kažu da je bolji od originala (VIDEO)

Izvor: B92, Foto: Pixabay.com ||

Turska influenserka Ajsenur Altan objavila je video-snimak na svom Jutjub kanalu kako pravi burek za, verovali ili ne, 15 minuta.

Naime, Ajsenur je pokazala tehniku pravljenja bureka u tiganju za samo 15 minuta, a rezultat je hrskavo i lagano jelo bez viška masnoće. Mnogi, koji su isprobali ovaj recept, tvrde da je čak ukusniji od originala.

Sastojci:

- kore za pitu

- 1 jaje

- 1/3 šolje mleka

- 1/3 šolje ulja (i još dodatno za premazivanje tiganja)

- 200 g feta sira ili svežeg sitnog sira (za bolji ukus predlažemo da ih kombinujete)

- 1 kašičica sitno seckanog svežeg peršuna

- prstohvat soli

Priprema:

Jaje, mleko, ulje i prstohvat soli pomešajte u jednoj činiji.
U drugoj, pomešajte sir i peršun i lepo sjedinite. Podmažite tiganj, pa stavite koru tako da prekrije sam tiganj, a onda stavite jednu zgužvanu koru.

Sipajte fil od jaja, mleka i ulja, pa preko stavite još jednu zgužvanu koru.

Zatim nanesite fil od sira i peršuna. Preklopite delovima kore koji su visili sa ivica tiganja, tako da prekrijete fil u potpunosti.
Pržite na blagoj temperaturi, dok ne porumeni, pa okrenite i drugu stranu.

Detaljnije u video-prilogu:

Autor: A.A.

POVEZANE VESTI

Lifestyle

Ovako u Turskoj prave burek: Nije mastan kao kupovni i gotov je za 15 minuta

Lifestyle

Ovako burek prave u Turskoj: Nije mastan kao kupovni i gotov je za 15 minuta (RECEPT)

Domaći

VEČERAS, OD 21H! Spremili smo za vas BEST OFF izjave iz emisije 'Intimna pitanja', na ove scene i odgovore je retko ko ostao imun! SMEH ZAGARANTOVAN (

Lifestyle

Večera za 15 minuta od 3 obična sastojka, a ukus je kao iz elitnog restorana

Lifestyle

Najjeftiniji i najbrži doručak: Ove grčke lepinje se prave za 15 minuta i idu uz sve što poželite

Zadruga

NE DA NA BIVŠEG TASTA! Janjuš životom brani Takija, evo kako je reagovao nakon što ga je Maja pomenula! (VIDEO)