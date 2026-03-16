Turski burek iz tiganja spreman za 15 minuta: Kažu da je bolji od originala (VIDEO)

Turska influenserka Ajsenur Altan objavila je video-snimak na svom Jutjub kanalu kako pravi burek za, verovali ili ne, 15 minuta.
Naime, Ajsenur je pokazala tehniku pravljenja bureka u tiganju za samo 15 minuta, a rezultat je hrskavo i lagano jelo bez viška masnoće. Mnogi, koji su isprobali ovaj recept, tvrde da je čak ukusniji od originala.
Sastojci:
- kore za pitu
- 1 jaje
- 1/3 šolje mleka
- 1/3 šolje ulja (i još dodatno za premazivanje tiganja)
- 200 g feta sira ili svežeg sitnog sira (za bolji ukus predlažemo da ih kombinujete)
- 1 kašičica sitno seckanog svežeg peršuna
- prstohvat soli
Priprema:
Jaje, mleko, ulje i prstohvat soli pomešajte u jednoj činiji.
U drugoj, pomešajte sir i peršun i lepo sjedinite. Podmažite tiganj, pa stavite koru tako da prekrije sam tiganj, a onda stavite jednu zgužvanu koru.
Sipajte fil od jaja, mleka i ulja, pa preko stavite još jednu zgužvanu koru.
Zatim nanesite fil od sira i peršuna. Preklopite delovima kore koji su visili sa ivica tiganja, tako da prekrijete fil u potpunosti.
Pržite na blagoj temperaturi, dok ne porumeni, pa okrenite i drugu stranu.
Detaljnije u video-prilogu:
Autor: A.A.