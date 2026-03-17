SOJA PLJESKAVICA KOJA OSVAJA UKUSOM: Zdrav i ukusan obrok gotov za samo 20 minuta!

Savršena alternativa mesu – ovaj jednostavan recept za sojinu pljeskavicu oduševiće i one koji inače ne jedu vegetarijansku hranu.

Sve više ljudi u poslednje vreme pokušava da smanji unos mesa i pronađe zdravije alternative u ishrani. Jedna od najpopularnijih opcija je soja, koja je bogata proteinima i veoma zasitna. Upravo zbog toga sojine pljeskavice postaju čest izbor za brz, zdrav i ukusan obrok.

Priprema je jednostavna i ne zahteva mnogo vremena. Sojine ljuspice ili granule najpre je potrebno preliti vrelom vodom ili povrtnim bujonom i ostaviti da odstoje desetak minuta kako bi omekšale. Nakon toga se procedi višak tečnosti i smesa je spremna za dalje začinjavanje.

U omekšanu soju dodaju se sitno seckani crni luk, beli luk, malo prezli, so, biber i začini po želji. Po želji se može dodati i rendana šargarepa ili peršun kako bi ukus bio bogatiji. Sve sastojke treba dobro izmešati, a zatim oblikovati pljeskavice rukama.

Tako pripremljene pljeskavice peku se na malo ulja u tiganju po nekoliko minuta sa svake strane, dok ne dobiju zlatno-smeđu koricu. Mogu se pripremiti i u rerni, što je još zdravija opcija jer zahteva manje masnoće.

Sojine pljeskavice najbolje se služe uz svežu salatu, povrće sa roštilja ili integralno pecivo. Osim što su ukusne, predstavljaju odličan izvor biljnih proteina i lagan obrok koji ne opterećuje stomak, pa su idealne za sve koji žele zdravu i uravnoteženu ishranu.

Autor: S.Paunović