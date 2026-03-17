SOJA PLJESKAVICA KOJA OSVAJA UKUSOM: Zdrav i ukusan obrok gotov za samo 20 minuta!

Savršena alternativa mesu – ovaj jednostavan recept za sojinu pljeskavicu oduševiće i one koji inače ne jedu vegetarijansku hranu.

Sve više ljudi u poslednje vreme pokušava da smanji unos mesa i pronađe zdravije alternative u ishrani. Jedna od najpopularnijih opcija je soja, koja je bogata proteinima i veoma zasitna. Upravo zbog toga sojine pljeskavice postaju čest izbor za brz, zdrav i ukusan obrok.

Priprema je jednostavna i ne zahteva mnogo vremena. Sojine ljuspice ili granule najpre je potrebno preliti vrelom vodom ili povrtnim bujonom i ostaviti da odstoje desetak minuta kako bi omekšale. Nakon toga se procedi višak tečnosti i smesa je spremna za dalje začinjavanje.

U omekšanu soju dodaju se sitno seckani crni luk, beli luk, malo prezli, so, biber i začini po želji. Po želji se može dodati i rendana šargarepa ili peršun kako bi ukus bio bogatiji. Sve sastojke treba dobro izmešati, a zatim oblikovati pljeskavice rukama.

Tako pripremljene pljeskavice peku se na malo ulja u tiganju po nekoliko minuta sa svake strane, dok ne dobiju zlatno-smeđu koricu. Mogu se pripremiti i u rerni, što je još zdravija opcija jer zahteva manje masnoće.

Sojine pljeskavice najbolje se služe uz svežu salatu, povrće sa roštilja ili integralno pecivo. Osim što su ukusne, predstavljaju odličan izvor biljnih proteina i lagan obrok koji ne opterećuje stomak, pa su idealne za sve koji žele zdravu i uravnoteženu ishranu.

Lifestyle

Zdrav, zasitan i pun ukusa: Jelo sa braon pirinčem koje ćete praviti cele zime

Lifestyle

Bez brašna, bez griže savesti: Recept za bezglutensku picu koja je podjednako hrskava i ukusna

Lifestyle

Recept za najlakše domaće kiflice bez kvasca i praška za pecivo: Tope se u ustima, a prave se za 20 minuta

Lifestyle

Domaćice su oduševljene ovim trikom: Napravite najukusniji hleb bez kvasca, a potrebno je samo 10 minuta

Lifestyle

Veoma je zdrav i ukusan, a pride ne goji i ne nadima: Ovaj poseban domaći hleb ćete praviti svaki dan

Lifestyle

Brze oblande sa smokvama i orasima: Posni kolač spreman za 15 minuta