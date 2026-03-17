DOMAĆI SOK OD ŠARGAREPE: Zdravo piće koje osvaja sve više ljubitelja u kafićima, a sada ga možete napraviti i u kućnoj radinosti!

Sok od šargarepe poslednjih godina postaje hit u kafićima – evo kako da ga pripremite brzo i lako kod kuće.

U poslednjih nekoliko godina, sok od šargarepe postao je pravi hit u kafićima i lokalima širom zemlje. Njegova svetla narandžasta boja, blago slatkast ukus i osvežavajući efekat osvojili su ljubitelje zdravih napitaka svih uzrasta. Mnoge osobe sada traže alternativu brzim sokovima i industrijskim napicima, a sok od šargarepe postaje omiljen izbor jer je prirodan i bogat vitaminima.

Priprema ovog napitka kod kuće nije komplikovana i traje svega nekoliko minuta. Sve što vam je potrebno su sveže šargarepe, malo limuna i po želji dodatni sastojci za jačanje ukusa. Domaći sok ne samo da je zdraviji, već i sjajno miriše i pruža osećaj svežine koji kafići često koriste da privuku posetioce.

Recept za domaći sok od šargarepe:

1. Operite i oljuštite 4–5 srednjih šargarepa.2. Isecite ih na manje komade kako bi ih lakše blendirali ili cedili.3. Stavite šargarepu u blender ili sokovnik i dodajte malo svežeg limunovog soka (po želji).4. Blendajte dok ne dobijete glatku, homogenu tečnost. Ako želite redju konzistenciju, dodajte malo vode.5. Po želji možete dodati i mali komad đumbira ili kašičicu meda za dodatnu aromu i slatkoću.6. Procedite sok kroz sitnu cediljku ili gazu kako biste uklonili pulpu, ili ga ostavite gustog ako volite vlakna.7. Poslužite hladno, odmah nakon pripreme, i uživajte u svežem, prirodnom ukusu.

Ovaj sok je pravo vitaminsko osveženje, bogat beta-karotenom, vitaminom A i antioksidansima. Pravi je izbor za doručak, užinu ili osveženje tokom dana. Domaća priprema omogućava vam da kontrolišete sastojke i obogatite sok po svom ukusu, dok i dalje uživate u onom poznatom ukusu koji smo zavoleli u omiljenim kafićima.

Autor: S.Paunović