AKTUELNO

Lifestyle

DOMAĆI JOGURT: Kako da pripremite kremasti i zdrav jogurt kod kuće!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Zaboravite industrijske varijante – domaći jogurt je jednostavan za pripremu, zdrav i pun ukusa.

Domaći jogurt je jedno od najzdravijih osveženja koje možete imati u svojoj kuhinji. Ne samo da je bogat proteinima i dobrim bakterijama koje pomažu varenju, već možete kontrolisati kvalitet sastojaka i izbeći veštačke dodatke i šećer.

Sastojci:

- 1 litar svežeg mleka (punomasno ili obrano, po želji)- 2–3 kašike gotovog jogurta sa aktivnim kulturama (kao starter)

Priprema:

1. Zagrejte mleko do vrenja, pa ga potom sklonite sa vatre i ostavite da se ohladi na oko 40°C – to je idealna temperatura da bakterije u starteru uspešno rade.2. U malu količinu mlakog mleka dodajte 2–3 kašike gotovog jogurta i dobro izmešajte da dobijete glatku smesu.3. Smesu jogurta polako dodajte u ostatak mleka i nežno promešajte.4. Pokrijte posudu poklopcem ili čistom krpom i ostavite na toplom mestu 6–8 sati (ili preko noći) da se jogurt stegne. Idealna temperatura je oko 40°C, što omogućava bakterijama da fermentišu mleko.5. Kada je jogurt stegnut, stavite ga u frižider na nekoliko sati pre serviranja – što duže stoji, to postaje gušći i kremastiji.

Foto: Pixabay.com

Domaći jogurt možete služiti sam, sa medom, voćem, orašastim plodovima ili ga koristiti u kuvanju i pripremi zdravih smoothie-ja. Osim što je ukusan, domaći jogurt je i probiotik koji doprinosi zdravlju creva i imunitetu.

Autor: S.Paunović

#Domaći jogurt

#Recept

#Zdravo osveženje

#jogurt

