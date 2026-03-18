AKTUELNO

Lifestyle

NAJLEPŠI KOLAČ OD BANANA KOJI USPEVA SVIMA: Gotov za 30 minuta, a ukus ODUŠEVLJAVA!

Izvor: Pink.rs

Bez komplikacija i skupih sastojaka — ovaj desert će mirisati u celoj kući i nestati za čas.

Ako imate prezrele banane i ne znate šta da radite s njima, ovo je savršeno rešenje. Kolač od banana je brz, jednostavan i toliko ukusan da će postati vaš omiljeni recept. Idealno je rešenje za iznenadne goste ili slatki zalogaj uz kafu.

Foto: Pixabay.com

Za pripremu ovog kolača potrebna su vam samo osnovna sredstva koja već imate u kuhinji. Potrebno je: 3 zrele banane, 2 jaja, 100 g šećera, 1 vanilin šećer, 100 ml ulja, 200 g brašna, 1 prašak za pecivo i prstohvat soli. Po želji možete dodati i orahe ili čokoladne komadiće za bogatiji ukus.

Banane izgnječite viljuškom, pa dodajte jaja i šećer i dobro umutite. Zatim umešajte ulje, pa postepeno dodajte brašno pomešano sa praškom za pecivo i solju. Smesu sipajte u podmazan pleh i pecite u rerni zagrejanoj na 180 stepeni oko 25–30 minuta, dok ne dobije zlatnu boju.

Ono što ovaj kolač čini posebnim jeste njegova sočnost i prirodna slatkoća banana. Možete ga poslužiti posutog šećerom u prahu ili uz kuglu sladoleda, a savršen je i za doručak ili užinu.

Jednostavan, brz i neverovatno ukusan — kolač od banana je pravi dokaz da najbolji deserti ne zahtevaju puno truda. Jednom kada ga napravite, vraćaćete mu se iznova, jer uspeva baš svaki put.

Autor: S.Paunović

#Kolač

#Kolač od banana

#banane

#recepti

POVEZANE VESTI

