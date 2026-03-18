NAJLEPŠI KOLAČ OD BANANA KOJI USPEVA SVIMA: Gotov za 30 minuta, a ukus ODUŠEVLJAVA!

Bez komplikacija i skupih sastojaka — ovaj desert će mirisati u celoj kući i nestati za čas.

Ako imate prezrele banane i ne znate šta da radite s njima, ovo je savršeno rešenje. Kolač od banana je brz, jednostavan i toliko ukusan da će postati vaš omiljeni recept. Idealno je rešenje za iznenadne goste ili slatki zalogaj uz kafu.

Za pripremu ovog kolača potrebna su vam samo osnovna sredstva koja već imate u kuhinji. Potrebno je: 3 zrele banane, 2 jaja, 100 g šećera, 1 vanilin šećer, 100 ml ulja, 200 g brašna, 1 prašak za pecivo i prstohvat soli. Po želji možete dodati i orahe ili čokoladne komadiće za bogatiji ukus.

Banane izgnječite viljuškom, pa dodajte jaja i šećer i dobro umutite. Zatim umešajte ulje, pa postepeno dodajte brašno pomešano sa praškom za pecivo i solju. Smesu sipajte u podmazan pleh i pecite u rerni zagrejanoj na 180 stepeni oko 25–30 minuta, dok ne dobije zlatnu boju.

Ono što ovaj kolač čini posebnim jeste njegova sočnost i prirodna slatkoća banana. Možete ga poslužiti posutog šećerom u prahu ili uz kuglu sladoleda, a savršen je i za doručak ili užinu.

Jednostavan, brz i neverovatno ukusan — kolač od banana je pravi dokaz da najbolji deserti ne zahtevaju puno truda. Jednom kada ga napravite, vraćaćete mu se iznova, jer uspeva baš svaki put.

Autor: S.Paunović