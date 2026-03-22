GRČKA SALATA KAO NA MORU: Svi je obožavamo, ali da li znate da je napravite PRAVILNO?

Osvežavajuća, lagana i puna ukusa — donosimo recept za jednu od najpoznatijih salata na svetu.

Svi volimo da je jedemo, naročito dok sedimo pored mora, uz talase i miris leta. Grčka salata mnoge odmah podseća na sunce, odmor i bezbrižne dane — ali da li svi zaista znamo kako da je pripremimo kod kuće? Iako deluje jednostavno, prava čar je u detaljima. Donosimo vam provereni recept za jednu od omiljenih salata na svetu.

Za originalnu grčku salatu potrebni su sveži i kvalitetni sastojci. Osnova su: 3 paradajza, 1 veliki krastavac, 1 crveni luk, 150–200 g feta sira, masline (najbolje crne), maslinovo ulje, so, biber i suvi origano. Upravo kombinacija ovih jednostavnih namirnica daje onaj prepoznatljiv ukus koji svi volimo.

Paradajz isecite na krupnije komade, krastavac na kolutove ili polukrugove, a luk na tanke trake. Sve lagano pomešajte u činiji, pa dodajte masline. Preko svega stavite komad feta sira — u originalnoj verziji ne mrvi se, već ostaje u većem komadu. Zatim prelijte maslinovim uljem, posolite, pobiberite i pospite origanom.

Ono što mnogi greše jeste preterivanje sa začinima ili mešanje sira u salatu. Tajna autentičnog ukusa je upravo u jednostavnosti — što manje intervencija, to bolji rezultat. Kvalitetno maslinovo ulje i dobra feta čine najveću razliku.

Grčka salata nije samo prilog — ona je jedan od najlepših podsetnika na leto i more. Kada se napravi kako treba, svaki zalogaj vraća u tople dane i opuštenu atmosferu odmora. A sada kada znate tajne pripreme, možete ih doneti pravo na svoj sto.

Autor: S.Paunović