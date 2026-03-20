Savršeni gulaš sa mesom: Recept koji oduševljava celu porodicu i zove na još!

Lagano krčkano meso, bogat sos i mirisi koji podsećaju na domaću kuhinju.

Gulaš sa mesom nije samo jelo – to je iskustvo. Miris koji se širi kuhinjom odmah budi osećaj topline i doma, dok svaka kašika nosi bogatstvo ukusa i pažljivo spojene sastojke. Tradicija i udobnost susreću se u ovom jednostavnom, ali raskošnom receptu.

Za pripremu klasičnog gulaša biće vam potrebno:

Sastojci:

- 500 g goveđeg mesa (plećka ili vrat, za sočno i mekano meso)- 2 glavice crnog luka- 2 čena belog luka- 2 paprike (crvena i zelena)- 2 šargarepe- 3 krompira- 2 kašike paradajz pirea- 1 kašika slatke paprike- So i biber po ukusu- 2-3 kašike ulja- 500 ml vode ili bujona

Priprema:

1. Meso isecite na kockice i propržite u šerpi sa uljem dok ne dobije zlatnu, sočnu boju.2. Dodajte sitno seckan crni i beli luk i propržite dok ne zamirišu, oslobađajući toplinu i dubinu ukusa.3. Ubacite papriku, šargarepu i krompir, pa dodajte slatku papriku i paradajz pire.4. Sipajte vodu ili bujon, poklopite i kuvajte na laganoj vatri oko sat i po, dok meso ne omekša i svi ukusi ne postanu homogeni.5. Na kraju začinite po ukusu i dodajte malo svežeg peršuna za aromatičnu završnicu.

Gulaš je savršen uz svež hleb, knedle ili domaće testenine. Svaka kašika donosi osećaj domaće udobnosti i bogatstva ukusa, a njegovo pripremanje pruža zadovoljstvo i miris tradicije koja se prenosi iz generacije u generaciju.

Autor: S.Paunović