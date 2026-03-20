Prolećni potaž od bundeve: Kremasti recept koji je lagan i aromatičan!

Ovaj potaž postaje sve popularniji, a sada možete uživati u njemu i kod kuće.

Iako se potaž od bundeve često vezuje za jesen, njegova kremasta tekstura i blaga slatkoća čine ga savršenim i za prolećne dane. Lagano zagreje, a opet deluje sveže i lako, što ga čini idealnim za prolećni ručak ili večeru. Popularnost ovog jela raste iz godine u godinu, a sada je pravi trenutak da ga pripremite i u svom domu.

Sastojci:

- 800 g bundeve, oguljene i isečene na kockice- 1 glavica crnog luka- 2 čena belog luka- 2 šargarepe- 2 krompira- 700 ml povrtnog ili pilećeg bujona- 100 ml pavlake za kuvanje (po želji)- 2 kašike maslinovog ulja- So, biber i prstohvat muškatnog oraščića- Svež peršun ili pečene semenke bundeve za dekoraciju

Priprema:

1. U šerpi zagrejte maslinovo ulje i propržite crni i beli luk dok ne zamirišu.2. Dodajte šargarepu i krompir, kratko propržite, pa ubacite bundevu i nalijte bujon. Poklopite i kuvajte 25–30 minuta dok povrće ne omekša.3. Izmiksajte štapnim mikserom dok ne dobijete glatku, kremastu teksturu.4. Po želji dodajte pavlaku, začinite solju, biberom i muškatnim oraščićem. Dekorišite svežim peršunom ili pečenim semenkama bundeve.

Ovaj potaž je lagan, aromatičan i savršen za prolećne obroke. Priprema kod kuće omogućava da prilagodite ukus svojoj porodici, dodate omiljene začine i uživate u zdravom i ukusnom jelu koje odiše svežinom proleća.

Autor: S.Paunović