SOČAN LOSOS IZ RERNE: Jednostavan recept koji uspeva baš svima!

Savršen balans ukusa, zdrav i brz obrok koji izgleda kao iz restorana – bez mnogo truda.

Losos je jedna od najzdravijih i najukusnijih riba koju možete pripremiti kod kuće, a njegova najveća prednost je što ne zahteva mnogo komplikacija. Dovoljno je nekoliko kvalitetnih sastojaka i pravi način pripreme da biste dobili obrok koji je istovremeno lagan, a zasitan. Idealan je i za ručak i za večeru, posebno kada želite nešto fino, ali bez previše vremena u kuhinji.

Za pripremu će vam biti potrebno: 2 fileta lososa, maslinovo ulje, sok od pola limuna, 2 čena belog luka, so, biber i malo svežeg peršuna. Po želji možete dodati i malo meda ili senfa za bogatiji ukus. Rernu zagrejte na 200 stepeni, a losos stavite na papir za pečenje u pleh.

Filete premažite maslinovim uljem, posolite i pobiberite, a zatim dodajte sitno seckan beli luk i prelijte limunovim sokom. Ako volite blago slatkastu notu, možete dodati kašičicu meda preko svakog komada. Sve lagano utrljajte kako bi se ukusi lepo sjedinili, pa ostavite da odstoji desetak minuta pre pečenja.

Losos pecite u rerni oko 12 do 15 minuta, u zavisnosti od debljine fileta. Važno je da ostane sočan iznutra, pa pazite da ga ne prepečete. Kada je gotov, pospite ga svežim peršunom i po želji dodajte još malo limunovog soka za dodatnu svežinu.

Ovaj recept se savršeno slaže uz laganu salatu, kuvani pirinač ili grilovano povrće. Osim što je ukusan, losos je bogat omega-3 masnim kiselinama, pa je odličan izbor za sve koji vode računa o zdravoj ishrani, a ne žele da se odreknu dobrog ukusa.

Autor: S.Paunović