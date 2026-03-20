Recept za omiljenu čokoladnu tortu kraljice Elizabete: Uvek se pravila za njen rođendan i važne posete!

Kako je izgledala omiljena pita koju je obožavala kraljica Elizabeta Druga?

Bivši kraljevski kuvar Deren Mekgrejdi koji je kuvao za britansku kraljicu Elizabetu II do kraja njenog života, ona je bila velika ljubiteljka čokolade, a ovo je bila njena omiljena torta.

Nju su posluživali kad bi ugošćavala druge kraljeve i predsednike.

Recept za čokoladnu tortu kraljice Elizabete II:

Sastojci:

Za testo:

150 gr glatkog brašna

75 gr maslaca

1 žumance

2 kašike slatke pavlake

Fil:

2 velika jaja

1/2 kašičice cimeta

100 gr šećera

1/2 kašičice vinskog sirćeta

1 prstohvat sol

170 gr tamne čokolade

120 ml vode

2 žumanceta

250 ml slatke pavlake

1/2 kašičice cimeta

50 g rtamne čokolade za posipanje

50 gr bele čokolade za posipanje

Priprema:

Pomešajte brašno, maslac, žumance i slatku pavlaku, pa mesite dok ne dobijete kompaktnu smesu.

Onda stavite testo u kalup razmere 22 cm, a testo izbockajte viljuškom.

Pecite ga na 170 stepeni oko 15 minuta.

U šerpu stavite jaja, cimet, šećer, vinsko sirće i zagrejte na umerenoj vatri.

Mešajte dok smesa ne počne da peni, a potom sklonite sa vatre i mešajte i dalje dok ne dobije svilenkastu strukturu.

Fil stavite preko testa i ostavite da se peče još 15 minuta.

Potom otopite tamnu čokoladu, dodajte vodu i žumanca pa mešajte dok se smesa ne sjedini. Smesu prelijte u pitu koja se peče i vratite je u rernu još pet minuta. Nakon toga potpuno ohladite pitu.

Mikserom umutite slatku pavlaku i cimet, a kad dobijete čvrst šlag, polovinom smese premažite pitu, a drugu polovinu ostavite sa strane.

Uzmite polovinu otopljene čokolade iz drugog sloja fila i umešajte u polovinu šlaga, pa premažite pitu.

Za kraj, narendajte čokoladu preko.

Autor: D.Bošković