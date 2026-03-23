Recept za kojim je poludeo internet: Da li se probali 'tornado' omlet? (VIDEO)

Ovo jelo dolazi iz Koreje. Recept koji je zaludeo mnoge jer se ovaj omlet priprema na neuobičajen način. Jeste li to već isprobali?

Kako se sprema „tornado“ omlet?

Počinje se kao sa standardnom kajganom, dakle sa razmućenim jajima u vrelom ulju. Onda uhvatite sredinu štapićima i polako vrtite ispečeni deo. Vrtite sve dok jaja u potpunosti nisu termički obrađena, kao što je pokazano na snimku.

Sve se radi izuzetno sporo, kako biste bili sigurni da su jaja ispečena.

Znate da je omlet gotov kada više nema tečnog dela. To brdašce od jaja onda preselite na tanjir.

Korejci obično ispod omleta imaju malo kuvanog pirinča, a tu je i sos od povrća, a vi svoj omlet začinite kako je vama po volji. Kada ga napravite shvatićete zašto je to recept za kojim su mnogi zaludeli.

