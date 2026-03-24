Jednostavno i ukusno: Piletina u sosu od tikvica i ajvara sa pirinčem kao prilogom - savršen recept za početak proleća!

Lagani obrok koji osvaja mirisom, bojama i kremastim sosom – idealan za ručak ili večeru.

Ako tražite obrok koji je brz, zdrav i neodoljivo ukusan, ova piletina u sosu od tikvica i ajvara je pravi izbor. Sočne komade piletine obavija kremasti sos, pun prirodnih aroma tikvica i blago pikantnog ajvara, dok pirinač upija sve te ukuse i čini svaki zalogaj potpunim.

Priprema: Prvo isecite tikvice na tanke kolutove i kratko ih propržite na maslinovom ulju dok ne postanu blago zlatne. Piletinu začinite omiljenim začinima i propržite dok ne dobije lepu koricu. Zatim dodajte ajvar i tikvice, malo vode ili pileće supe, i pustite da se sve sjedini u kremast, mirisan sos.

Za prilog, kuvani pirinač je savršen izbor – lagan, neutralan, ali sposoban da upije sve arome sosa. Ako želite, možete dodati malo svežeg peršuna ili listiće bosiljka preko pirinča, što daje i vizuelnu i aromatičnu notu.

Ovaj obrok je balansiran i hranljiv – piletina daje proteine, tikvice vitaminima bogate vlaknaste materije, dok pirinač upotpunjuje energijski deo jela. A najbolje od svega – kuvanje traje manje od pola sata, što znači da možete uživati u domaćem ručku bez napora i stresa.

Kombinacija sočne piletine, kremastog sosa i pirinča čini ovo jelo savršenim izborom za svaki dan. Idealno je i za porodične obroke i za večere sa prijateljima, jer spaja jednostavnost i sofisticiran ukus u jednom tanjiru.

Autor: S.Paunović