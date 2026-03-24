Jasmin pirinač – mirisni dragulj iz Azije koji osvaja na tanjiru: Otkrivamo kako ga pripremiti i uz šta najbolje ide!

Lagani, aromatični i zdrav.

Jasmin pirinač možda još nije postao standard u srpskim kuhinjama, ali sve više ulazi na mala vrata, zahvaljujući svojoj aromatičnosti i laganoj teksturi. Potiče iz Tajlanda, a poznat je po svom karakterističnom mirisu koji podseća na sveže cveće, zbog čega je omiljen u azijskoj i internacionalnoj kuhinji.

Zdravstveno gledano, jasmin pirinač je odličan izbor jer je lak za varenje, sadrži manje masti i dobar je izvor ugljenih hidrata koji polako oslobađaju energiju. Njegov blaži glikemijski indeks u poređenju sa običnim belim pirinčem znači da telo sporije apsorbuje šećer, što pomaže u održavanju stabilnog nivoa energije.

Posebnost jasmin pirinča leži u njegovim dugim zrncima koja, kada se pravilno skuvaju, ostaju rastresita i nežna, a njegova prirodna aroma čini svaki obrok sofisticiranim i primamljivim. Idealno je rešenje za jela gde želite da pirinač upije miris i ukus sosova, ali i da ostane lagan i ne preplavljuje jelo.

Priprema jasmin pirinča je jednostavna: prvo ga isperite pod hladnom vodom dok voda ne postane bistra – ovo uklanja višak skroba i sprečava lepljenje zrna. Zatim ga kuvajte u odnosu 1:1,5 do 1:2 (pirinač: voda) na laganoj vatri, poklopljeno, oko 12–15 minuta. Nakon kuvanja, ostavite ga još nekoliko minuta da odstoji i postane savršeno rastresit i mirisan.

Najbolje ide uz jela sa aromatičnim sosovima, poput tajlandskih karija, piletine u kokosovom mleku, ribe ili povrća. Dodavanje malo maslinovog ulja, putera ili svežeg bilja poput korijandera ili peršuna može dodatno naglasiti njegovu prirodnu aromu i učiniti obrok još primamljivijim.

Jasmin pirinač je savršen spoj zdravlja, mirisa i elegantnog ukusa. Njegova delikatna tekstura i blaga aroma čine svaki obrok posebnim, a jednostavna priprema ga stavlja u kategoriju jela koja su brza, ukusna i privlačna za svakodnevnu i svečanu trpezu.

Autor: S.Paunović