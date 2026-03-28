Sočna piletina u sosu od pečuraka sa pirinčem – jednostavan recept za savršen porodični ručak!

Ako želite ukusan, kremast obrok koji uvek oduševi, ovaj recept za piletinu u sosu od pečuraka sa pirinčem kao prilogom pravo je rešenje.

Nešto jednostavno, a opet posebno — recept koji uvek izazove oduševljenje. Reč je o sočnoj piletini u kremastom sosu od pečuraka, uz mekani pirinač koji savršeno upotpunjuje obrok.

Za početak, pripremite pileće filete. Posolite ih i pobiberite, a zatim ih kratko propržite na malo ulja dok ne dobiju zlatnu koricu sa obe strane. U posebnom tiganju propržite sitno seckani crni luk i beli luk, dodajte sveže ili konzervirane pečurke i pustite da se krčkaju dok ne omekšaju. Zatim dodajte pavlaku za kuvanje, malo senfa ili belog vina po želji i pustite da sos lagano zgusne. Vratite piletinu u tiganj i ostavite da sos lagano upije u meso nekoliko minuta.

Dok se sos krčka, skuvajte pirinač po uputstvu sa kesice, a za dodatni ukus možete dodati malo maslaca ili bujona. Na kraju, servirajte piletinu prelivenu bogatim sosom od pečuraka, sa pirinčem sa strane i pospite svežim peršunom.

Ovaj obrok je idealan jer kombinuje sočnu piletinu, kremast sos i mekan pirinač, što ga čini savršenim izborom za porodični ručak ili opuštenu večeru. Jednostavno, brzo i ukusno – recept koji ćete želeti da pripremate iznova.

Autor: S.Paunović