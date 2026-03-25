Domaće bezglutenske špagete – lagane, ukusne i savršene za svačiji stomak!

Za one sa rezistencijom na gluten, ali i za sve koji vole špagete koje su prave, domaće i lake za varenje – evo jednostavnog recepta za savršeni obrok.

Sve više ljudi ima rezistenciju na gluten ili jednostavno želi da se hrani lakše i zdravije. Domaće bezglutenske špagete su odličan izbor – one su mekane, lagane za stomak i daleko ukusnije od industrijskih verzija. Za razliku od kupljenih, domaće špagete imaju prirodan ukus i teksturu, a možete kontrolisati i kvalitet sastojaka.

Za 2–3 osobe biće vam potrebno:

- 200 g bezglutenskog brašna (pirinčano, kukuruzno ili miks)

- 2 jaja

- 1 kašika maslinovog ulja

- Prstohvat soli

- Po potrebi malo vode, da testo dobije savršenu konzistenciju

U velikoj posudi pomešajte brašno i so. Napravite udubljenje u sredini i dodajte jaja i maslinovo ulje. Viljuškom lagano mešajte dok ne počne da se formira testo, a zatim rukama zamesite glatko i kompaktno testo. Ako je previše suvo, dodajte po malo vode, ali pažljivo – testo ne sme biti lepljivo. Pokrijte testo i ostavite da odmori 20 minuta.

Testo razvucite oklagijom na tanko i isecite na trakice željene širine. Možete koristiti mašinu za testeninu ili jednostavno nož. Špagete kuvajte u ključaloj, posoljenoj vodi 3–5 minuta, zavisno od debljine. Kada su gotove, procedite ih i prelijte sa omiljenim sosom – maslinovo ulje, paradajz sos ili pesto savršeno idu uz ovu vrstu testenine.

Ove domaće špagete nisu samo za one koji imaju rezistenciju na gluten. Njihova lagana tekstura i pun ukus čine ih idealnim izborom i za sve koji žele obrok koji je lep za oči, ukusan i lagan za stomak. Eksperimentišite sa dodacima – možete dodati sveže začinsko bilje u testo ili začiniti sos sa belim lukom i limunom za osvežavajući letnji obrok.

Autor: S.Paunović