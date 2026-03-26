Bogata antioksidansima i punog ukusa – donosimo vam recept za tortu sa jagodama i crnom čokoladom kojoj nećete odoleti!

Crna čokolada kao saveznik zdravlja: Slatki užitak koji topi kilograme i popravlja raspoloženje.

Crna čokolada odavno nije samo desert kojem pribegavamo kada želimo da se zasladimo – sve više se govori o njenim pozitivnim efektima na zdravlje. Zahvaljujući visokom sadržaju kakaa, ona je bogata antioksidansima koji pomažu u borbi protiv slobodnih radikala, podržavaju zdravlje srca i mogu čak doprineti boljem raspoloženju. Ključ je, naravno, u umerenosti i izboru kvalitetne čokolade sa visokim procentom kakaa.

Za razliku od mlečne čokolade, crna čokolada sadrži manje šećera i više korisnih sastojaka, poput flavonoida koji poboljšavaju cirkulaciju i mogu imati blagotvoran efekat na krvni pritisak. Upravo zbog toga, nutricionisti često preporučuju da se mala količina crne čokolade uključi u svakodnevnu ishranu – kao zdrava alternativa klasičnim slatkišima.

Sastojci:

- 200 g crne čokolade (minimum 70% kakaa) - 150 g putera - 150 g šećera - 4 jaja - 100 g brašna - 1 kašičica praška za pecivo - 200 g svežih jagoda - Prstohvat soli

Priprema:

Otopite čokoladu i puter na pari, pa ostavite da se malo prohladi. U posebnoj posudi umutite jaja i šećer dok ne dobijete penastu smesu, zatim dodajte otopljenu čokoladu. Postepeno umešajte brašno, prašak za pecivo i so, pa sve sjedinite. Sipajte smesu u kalup obložen papirom za pečenje i pecite oko 25 minuta na 180 stepeni. Kada se torta ohladi, ukrasite je svežim jagodama.

Ova torta je savršen dokaz da zdravo i ukusno mogu ići ruku pod ruku. Kombinacija intenzivne čokolade i osvežavajućih jagoda zadovoljiće i najistančanija nepca, dok će vaša savest ostati mirna – jer ste sebi priuštili desert koji ima i svoje benefite.

Autor: S.Paunović