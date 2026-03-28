Doručak kao iz restorana: Poširana jaja na zdravom tostu koja bude telo i ubrzavaju metabolizam!

Savršena kombinacija proteina, zdravih masti i ukusa – obrok koji izgleda luksuzno, a pravi se za 15 minuta!

Ako želite obrok koji je istovremeno hranljiv, lagan i vizuelno impresivan, poširana jaja na zdravom tostu pravi su izbor. Ovaj doručak ili lagani ručak pruža idealan balans proteina, zdravih masti i vlakana, što ga čini savršenim za početak dana. Posebno je popularan među onima koji vode računa o ishrani, ali ne žele da se odreknu uživanja u dobroj hrani.

Poširana jaja važe za jedan od najzdravijih načina pripreme, jer se spremaju bez dodatnih masnoća, a zadržavaju sve nutritivne vrednosti. U kombinaciji sa dimljenim lososom, koji je bogat omega-3 masnim kiselinama, i mladim sirom koji doprinosi kremastoj teksturi, ovaj obrok postaje prava nutritivna bomba. Masline dodatno obogaćuju ukus i unose dozu mediteranskog šarma.

Ono što ovaj recept čini posebnim jeste i izbor hleba – integralni ili tost od celih žitarica daje potrebnu energiju i duže drži sitost. Za razliku od klasičnih doručaka koji često izazivaju nagli pad energije, ovaj obrok obezbeđuje stabilan nivo šećera u krvi i pomaže vam da ostanete fokusirani tokom dana.

Sastojci:

- 2 kriške integralnog hleba - 2 jaja - 100 g dimljenog lososa - 100 g mladog sira - Šaka maslina - 1 kašika sirćeta - So i biber po ukusu

Priprema:

U šerpi zagrejte vodu do ključanja, pa smanjite temperaturu i dodajte kašiku sirćeta. Jaje razbijte u šoljicu, pa ga pažljivo ubacite u vodu i kuvajte oko 3 minuta dok belance ne očvrsne, a žumance ostane tečno. Ponovite postupak sa drugim jajetom. U međuvremenu, tostirajte hleb i premažite ga mladim sirom. Preko toga rasporedite losos, zatim pažljivo stavite poširana jaja i dodajte masline. Začinite po želji.

Uz minimalno truda, možete dobiti obrok koji izgleda kao iz luksuznog bistroa, a pritom čini dobro vašem telu. Savršen je za jutra kada želite nešto posebno – bez komplikacija i dugog zadržavanja u kuhinji.

Autor: S.Paunović