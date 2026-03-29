Veganski suši kod kuće: Brzo, zdravo i potpuno bez mesa!

Zaboravite komplikovane recepte – ovaj suši je ukusan, jednostavan i savršen za početnike.

Suši je omiljena japanska poslastica, ali za vegane i one koji žele lakši obrok, postoji jednostavna i brza alternativa. Bez ribe, ali sa punim ukusom, ovaj veganski suši možete napraviti kod kuće i impresionirati prijatelje ili uživati sami u zdravoj večeri.

Sastojci:

- 1 šolja pirinča za suši- 2 kašike pirinčanog sirćeta- 1 kašika šećera- 1/2 kašičice soli- Nori listovi- Povrće po izboru: avokado, šargarepa, krastavac, paprika- Susam za dekoraciju- Soja sos za serviranje

Prvi korak je priprema pirinča. Operite ga nekoliko puta pod hladnom vodom dok voda ne postane bistra, a zatim ga skuvajte po uputstvu na pakovanju. Kada je pirinač skuvan, dodajte sirće, šećer i so, pa lagano promešajte da se sve sjedini. Ostavite da se ohladi na sobnoj temperaturi.

Dok se pirinač hladi, pripremite povrće: šargarepu i papriku isecite na tanke štapiće, avokado na kolutove, a krastavac po dužini. Zatim stavite nori list na bambusovu podlogu za motanje, rasporedite pirinač ravnomerno, ostavljajući mali prostor na vrhu, i složite povrće po sredini.

Pažljivo motajte pomoću podloge, pritiskajući da rolne budu kompaktne. Kada završite, isecite rolne na komade širine oko 2-3 cm. Po želji pospite susamom i poslužite uz soja sos.

Ovaj veganski suši je idealan za brzi ručak ili večeru, a možete ga prilagoditi svom ukusu dodajući tofu, marinirani tempeh ili pečene pečurke. Lakoća pripreme i raznovrsnost sastojaka čine ga savršenim za svakodnevnu upotrebu – i dokaz da zdrava hrana može biti jednako ukusna kao i klasični suši.

Autor: S.Paunović