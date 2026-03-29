HARINGA NA DOMAĆI NAČIN: Ukus koji osvaja na prvi zalogaj – recept koji morate da probate!

Jednostavna, zdrava i neverovatno ukusna – haringa je pravi izbor za lagan, ali bogat obrok. Evo kako da je pripremite kao pravi gurman.

Haringa je riba koja se često nepravedno zapostavlja, iako je prava riznica ukusa i hranljivih materija. Bogata je omega-3 masnim kiselinama, proteinima i vitaminima, pa je idealna za sve koji žele lagan, ali nutritivno vredan obrok. Njena posebna aroma savršeno se uklapa uz jednostavne dodatke, što je čini odličnim izborom za brzu, ali efektivnu kuhinju.

Za pripremu ovog recepta biće vam potrebni sledeći sastojci: fileti haringe (mogu biti sveži ili marinirani), jedna glavica crnog luka, jedan limun, maslinovo ulje, malo senfa, biber i peršun. Po želji možete dodati i kiselu pavlaku ili jogurt za kremastiju varijantu.

Priprema je veoma jednostavna. Filete haringe isecite na manje komade i poređajte u činiju. Crni luk iseckajte na tanke kolutove, pa ga dodajte preko ribe. U posebnoj posudi pomešajte maslinovo ulje, sok od limuna, kašičicu senfa i malo bibera, pa sve dobro sjedinite. Ovim prelivom prelijte haringu i lagano promešajte.

Ostavite jelo u frižideru najmanje sat vremena kako bi se ukusi povezali. Pre serviranja pospite sveže seckanim peršunom. Ako želite bogatiji ukus, možete dodati i kašiku pavlake ili jogurta i sve blago promešati.

Ova verzija haringe savršena je kao predjelo, lagana večera ili dodatak uz tost i kuvani krompir. Brza priprema i bogat ukus čine je idealnim izborom kada želite nešto drugačije, a zdravo. Jednom kada je probate na ovaj način – često će se vraćati na vaš meni.

Autor: S.Paunović