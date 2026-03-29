KUPUS U PARADAJZ SOSU KAO IZ BAKINE KUHINJE: Miris koji vraća u detinjstvo i ukus koji osvaja!

Jednostavno, domaće i preukusno – ovo jelo na kašiku idealno je za svaki dan, a sprema se lakše nego što mislite.

Kupus u paradajz sosu je jedno od onih jela koje budi nostalgiju i vraća nas u detinjstvo. Miris koji se širi iz kuhinje, jednostavni sastojci i bogat ukus čine ga savršenim izborom za porodični ručak. Osim što je ukusan, ovaj obrok je i veoma zasitan i pristupačan, pa se često nalazi na trpezama širom regiona.

Za pripremu će vam biti potrebni: jedna srednja glavica kupusa, jedna glavica crnog luka, jedna šargarepa, 2-3 čena belog luka, 500 ml paradajz sosa ili pasiranog paradajza, ulje, so, biber, lovorov list i malo aleve paprike. Po želji možete dodati i komadiće mesa ili suvo meso za jači ukus, ali i bez toga jelo je izuzetno bogato.

Priprema počinje tako što sitno iseckate crni luk i propržite ga na malo ulja dok ne postane staklast. Zatim dodajte rendanu šargarepu i sitno seckan beli luk. Kada povrće omekša, ubacite kupus isečen na tanke trake i sve dobro promešajte. Dinstajte nekoliko minuta dok kupus ne počne da se smanjuje.

Nakon toga dodajte paradajz sos, začine i lovorov list, pa nalijte malo vode po potrebi. Poklopite i kuvajte na laganoj vatri oko 30–40 minuta, uz povremeno mešanje, dok kupus ne omekša i ukusi se lepo sjedine. Na kraju možete dodati prstohvat šećera kako biste ublažili kiselost paradajza.

Kupus u paradajz sosu savršen je kao samostalno jelo, ali i kao prilog uz meso ili krompir. Najlepši je kada se malo prohladi, jer tada ukusi dolaze do punog izražaja. Jednostavan, domaći recept koji nikada ne izlazi iz mode – i koji će se uvek rado naći na vašem stolu.

Autor: S.Paunović