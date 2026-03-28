Dugina jaja zaludela domaćice: Evo kako da ih ofarbate flomasterima - mala umetnička dela

Ako želite da ove godine Vaskrs učinite šarenijim i kreativnijim, probajte da ofarbate jaja pomoću flomastera i dobićete jaja koja izgledaju kao prava umetnička dela.

Ova tehnika je jednostavna, a rezultat veoma efektan i neponovljiv. Svako jaje dobija svoj jedinstveni dezen, a što su boje živopisnije, to je efekat upečatljiviji.

Potrebno:

🔷Kuvana bela jaja

🔷Papirni ubrusi ili salvete

🔷Flomasteri u raznim bojama

🔷Voda

Postupak:

Na papirnom ubrusu napravite šare flomasterima. Što više boje stavite i što su nijanse intenzivnije, to će i jaja biti živopisnija. Ako imate tamnija jaja, moguće ih je prethodno izbeliti.

Pažljivo umotajte kuvano jaje u išarani ubrus, pazeći da šare dodiruju ljusku.

Umotano jaje kratko potopite u toplu vodu samo nekoliko sekundi da boje "ožive". Za intenzivnije nijanse, u vodu možete dodati kašičicu sirćeta.

Ostavite jaja da se osuše u ubrusu oko sat vremena. Nakon toga ih pažljivo odmotajte. Po želji možete ih premazati malo uljem za sjaj, ali ne preterujte da boje ne bi popucale ili se razmazale.

Rezultat su šarena, vesela i jedinstvena jaja koja će sigurno privući poglede.

Autor: D.Bošković