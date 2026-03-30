Kako da jaja ne popucaju u toku kuvanja: Trikovi iskusnih domaćica garantuju uspeh

Zašto jaja pucaju tokom kuvanja? Naučite male trikove domaćica da dobijete savršeno kuvana jaja koja se lako ljušte svaki put.

Koliko puta vam se desilo da poželite da skuvate jaja za doručak ili salatu, a da se već posle par minuta u šerpi pojave pukotine i belance počne da curi? Umesto urednih i lepih jaja, dobijete neurednu masu koja kvari i izgled i ukus. Upravo zato mnogi traže proverene trikove kako da dobiju savršeno kuvana jaja – glatka, cela i lako ljuštena.

Iskusne domaćice znaju da tajna nije u sreći, već u pripremi i pažnji na nekoliko sitnih detalja.

Kada se svi ti koraci spoje, rezultat je siguran: jaja koja izgledaju savršeno i koja se mogu poslužiti bez nerviranja.

Greška koju svi prave

Najčešća greška je da jaja idu direktno iz frižidera u ključalu vodu. Nagla promena temperature stvara pritisak i ljuska puca. Zato ih izvadite ranije i ostavite da odstoje na sobnoj temperaturi. Ako nemate vremena, potopite ih na par minuta u mlaku vodu pre kuvanja.

Ovaj korak je važan jer ljuska i unutrašnjost jajeta moraju da se „izjednače“ pre nego što krenu u proces kuvanja. Kada ih stavite hladna, razlika između spoljašnje i unutrašnje temperature je prevelika i zato dolazi do pucanja.

Uvek krenite od hladne vode

Jaja uvek stavite u šerpu sa hladnom vodom. Voda treba da ih potpuno prekrije, a ringlu uključite tek kada su već u posudi. Tako se temperatura postepeno podiže i ljuska se prilagođava bez pucanja.

Dodajte kašičicu soli ili malo sirćeta u vodu. Ako jaje ipak pukne, belance će se brže zgrušati i neće se razliti po šerpi. So i sirće deluju kao prirodni „zaptivači“ i sprečavaju da kuvanje postane neuredno.

Birajte šerpu odgovarajuće veličine

Važno je da jaja imaju dovoljno prostora. Ako se guraju jedno uz drugo, sudaraju se tokom kuvanja i ljuska puca. Zato koristite šerpu dovoljno veliku da voda slobodno cirkuliše.

Još jedan detalj: nemojte da kuvate previše jaja odjednom. Bolje je da ih rasporedite u dve ture nego da rizikujete da se sudaraju i pucaju.

Smanjite temperaturu kada voda provri

Kada voda počne da ključa, smanjite temperaturu. Prejaka vatra stvara snažan pritisak i povećava rizik od pucanja. Umeren tempo kuvanja daje najbolji rezultat i jaja ostaju cela.

Ako želite da budu tvrdo kuvana, ostavite ih na tihoj vatri oko 9–10 minuta. Za meko kuvana, dovoljno je 5–6 minuta. Kontrola temperature je ključna – ne samo da sprečava pucanje, već i daje željeni stepen kuvanja.

Probodite ljusku i koristite starija jaja

Iskusne domaćice znaju još nekoliko trikova:

Probodite ljusku iglom na tupom kraju jajeta, gde se nalazi vazdušna komora. Blago probadanje oslobađa pritisak i smanjuje rizik od pucanja.

t do sedam dana lakše podnose kuvanje i lakše se ljušte. Sveža jaja imaju čvršću membranu i često se teže čiste.

Brzo ih ohladite – odmah nakon kuvanja prebacite jaja u posudu sa hladnom vodom. To zaustavlja proces kuvanja, sprečava da se prekuvaju i olakšava ljuštenje.

Savršeno kuvana jaja na vašoj trpezi

Kada primenite sve ove korake, dobijate savršena jaja – cela, uredna i laka za ljuštenje. Spremna su za doručak, salatu, predjelo ili farbanje za praznike.

Umesto nerviranja zbog pukotina, imaćete jaja koja izgledaju baš kako treba.

Autor: A.A.