Ulje više nikada neće prskati iz tiganja: Trik sa sirćetom zaludeo žene, ali većina pravi jednu veliku grešku

Prskanje ulja iz tiganja stvara haos i opekotine, ali jedan potez sa sirćetom menja sve. Saznajte gde većina greši i probajte ovo odmah!

Prskanje ulja iz tiganja pretvara svaki ručak u pravu noćnu moru – završi se bolnim tačkicama po rukama i šporetom koji posle satima morate da ribate.

Spas se zapravo krije u vašem kuhinjskom ormariću, ali ovaj trik sa sirćetom traži da budete pažljivi. Ako ga izvedete pogrešno, napravićete sebi još veći haos u kuhinji umesto da olakšate posao.

Zašto se dešava prskanje vrelog ulja

Voda i vrela mast su oduvek najveći neprijatelji u kuhinji. Čim jedna jedina kapljica vlage sa mesa ili povrća padne u tiganj, ona se u sekundi pretvori u paru koja bukvalno „eksplodira“. Ta para sa sobom povuče vrele kapi ulja koje završe svuda – po vašim rukama, licu i celoj kuhinji.

Zbog toga se svako prženje završi bolnim opekotinama, a šporet posle traži mukotrpno ribanje onim jakim hemikalijama koje nam samo nagrizaju kožu. Da biste to izbegli, morate da znate tačno šta se dešava u tiganju pre nego što uopšte upalite ringlu.

Kako sprečiti prskanje ulja iz tiganja?

Da biste sprečili prskanje ulja iz tiganja, pre nego što sipate masnoću, dno potpuno suvog suda premažite komadićem vate natopljenim alkoholnim sirćetom. Zagrejte posudu na umerenoj vatri, sačekajte nekoliko sekundi i tek onda dodajte masnoću za prženje.

Najveća greška koja uništava tiganj bez prskanja

Žene širom interneta oduševljeno dele ovaj stari savet, ali mnoge u žurbi preskaču najvažniji detalj samog procesa. Najveća i najopasnija greška jeste sipanje kiselosti direktno na već zagrejanu površinu tokom kuvanja. Zapamtite, nikada ne sipajte sirće direktno u zagrejano ulje. Ako to uradite, izazvaćete pravu vulkansku erupciju na šporetu i ulje koje prska neminovno će završiti čak i na plafonu.

Tečnost mora ići isključivo na hladnu, temeljno opranu i osušenu posudu pre bilo kakvog izlaganja toploti. Tanka obloga od kiseline menja površinsku napetost na samom dnu posude. Zahvaljujući tome, vlaga iz hrane ne uspeva da se zalepi i naglo eksplodira kada dođe u kontakt sa vrelinom.

Obratite pažnju na pravilnu pripremu hrane

Pored pravilnog nanošenja zaštitnog sloja sirćeta, obavezno obratite pažnju na pripremu samih namirnica pre termičke obrade.

Pre nego što bilo koji komad mesa, ribe ili krompira spustite u posudu, obavezno papirnim ubrusom pažljivo utapkajte vlagu sa površine hrane koju planirate da pržite. Fleke od masnoće nastaju isključivo zbog viška tečnosti.

Uradite sledeće korake kako biste osigurali savršene i bezbedne rezultate svaki put kada kuvate:

Koristite isključivo obično alkoholno sirće, jer voćne varijante ostavljaju tragove šećera koji izgore i naruše ukus jela.

Uvek spuštajte u posudu potpuno suve namirnice i to obavezno blagim pokretom usmerenim od sebe.

Izbegavajte pretrpavanje posude sirovom hranom, kako ne biste naglo oborili temperaturu same masnoće.

Redovno sušite seckano povrće na krpi nakon pranja ukoliko planirate da ga pržite u dubokoj masnoći.

Uz ovaj jednostavan trik, vaš šporet će ostati čist čak i nakon najzahtevnijeg prženja. Prskanje ulja više vam neće kidati živce, niti ćete gubiti dragoceno vreme na ribanje masnoće. Konačno ćete moći da uživate u pripremi obroka, bez straha od opekotina i haosa po kuhinji.

Priznajte, da li ste i vi do sada pravili još veći nered sipajući sirće direktno u vrelo ulje, misleći da ćete tako rešiti problem?

Zašto ulje prska kada ubacim meso?

Meso sadrži prirodne sokove i površinsku vlagu koja u dodiru sa vrelom masnoćom naglo isparava. Obavezno prosušite namirnice papirnim ubrusom pre pečenja.

Da li mogu koristiti jabukovo sirće za ovaj trik?

Najbolje rezultate daje alkoholno sirće. Voćna sirćeta sadrže šećere koji na visokim temperaturama lako zagorevaju i hrani daju gorak, neprijatan ukus.

Šta raditi ako vrela masnoća na šporetu počne da gori?

Nikada ne sipajte vodu na zapaljeno ulje. Isključite ringlu i odmah poklopite posudu metalnim poklopcem kako biste momentalno prekinuli dotok kiseonika.

Autor: A.A.