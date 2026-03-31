Hrskavi krompir iz rerne sa čeri paradajzom: Jednostavan recept koji osvaja na prvi zalogaj!

Izvor: Pink.rs

Uz tajni sos, ovo jelo postaje savršena kombinacija ukusa kojoj se svi vraćaju.

Ako tražite jednostavan, ali efektan recept koji će oduševiti ukućane ili goste, krompir iz rerne sa čeri paradajzom je pravi izbor. Ova kombinacija donosi savršen balans između hrskave spoljašnjosti krompira i sočnosti paradajza, dok svežina peršuna dodatno podiže ukus. Idealno je kao prilog, ali i kao lagani samostalni obrok kada želite nešto brzo, a ukusno.

Foto: Foto/Printscreen/YouTube/Jelenajela Petrovic

Za pripremu će vam biti potrebno oko kilogram krompira, šaka čeri paradajza, nekoliko čenova belog luka, maslinovo ulje, so, biber i svež peršun. Krompir isecite na krupnije komade (po želji ga možete i blago obariti nekoliko minuta), zatim ga pomešajte sa uljem, sitno seckanim belim lukom, začinima i stavite u rernu zagrejanu na 200 stepeni. Pecite oko 35–40 minuta dok ne dobije zlatnu i hrskavu koricu.

Pred kraj pečenja dodajte čeri paradajz kako bi ostao sočan i blago se karamelizovao, a nakon vađenja iz rerne sve pospite sitno seckanim peršunom. Upravo ovaj završni korak daje jelu svežinu i dodatnu aromu koja pravi razliku između običnog i savršenog krompira iz rerne.

A sada – tajni sos koji sve podiže na viši nivo. Pomešajte grčki jogurt, kašiku majoneza, malo limunovog soka, sitno seckani beli luk i prstohvat soli. Po želji dodajte i malo senfa ili meda za zanimljiv kontrast ukusa. Dobijeni kremasti sos savršeno se slaže sa hrskavim krompirom i sočnim paradajzom, stvarajući kombinaciju kojoj je teško odoleti.

Ono što ovaj recept čini posebnim jeste njegova prilagodljivost – možete dodati začine po želji, ubaciti parmezan ili čak ljutu papriku ako volite intenzivnije ukuse. Bilo da ga spremate za porodični ručak ili kao brzinsku večeru, jedno je sigurno – ovo je jelo koje će nestati sa stola brže nego što ste očekivali.

Autor: S.Paunović

