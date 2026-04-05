Posni hit koji osvaja na prvi zalogaj: Mlada boranija sa šargarepom i bezglutenskom pastom!

Savršen lagani obrok bez glutena – zdrav i gotov brže nego što mislite.

Ako tražite ideju za ukusan, lagan i potpuno posan obrok, ova kombinacija mlade boranije, šargarepe i bezglutenske paste je pravi pogodak. Jednostavna za pripremu, a puna hranljivih sastojaka, idealna je za dane posta, ali i za sve koji žele da jedu balansirano i bez glutena.

Za pripremu ovog jela potrebno vam je: mlada boranija, šargarepa isečena na tanke štapiće ili kolutove, bezglutenska pasta po izboru, maslinovo ulje, beli luk i začini po ukusu. Boraniju kratko obarite da omekša, ali da zadrži svežinu, dok se pasta kuva prema uputstvu na pakovanju. U međuvremenu, na malo maslinovog ulja propržite beli luk i šargarepu dok ne omekšaju i puste aromu.

Kada su svi sastojci spremni, sjedinite ih u jednoj posudi – dodajte boraniju i oceđenu pastu u šargarepu, lagano promešajte i začinite po želji. So, biber i malo limunovog soka daće dodatnu svežinu, dok možete ubaciti i peršun ili suve začine za bogatiji ukus.

Ono što ovo jelo čini posebnim jeste njegova nutritivna vrednost i lakoća. Bez glutena, bez teških sastojaka, a opet dovoljno zasitno da može biti kompletan obrok. Savršeno je za ručak ili večeru kada želite nešto što neće opteretiti organizam, ali će vas držati sitim.

Ovaj recept dokazuje da posna hrana ne mora biti dosadna. Uz malo kreativnosti i pravi izbor sastojaka, dobijate obrok koji je ukusan, zdrav i prilagođen savremenom načinu ishrane – bez kompromisa.

Autor: S.Paunović