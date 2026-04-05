AKTUELNO

Lifestyle

Posni hit koji osvaja na prvi zalogaj: Mlada boranija sa šargarepom i bezglutenskom pastom!

Izvor: Pink.rs

Savršen lagani obrok bez glutena – zdrav i gotov brže nego što mislite.

Ako tražite ideju za ukusan, lagan i potpuno posan obrok, ova kombinacija mlade boranije, šargarepe i bezglutenske paste je pravi pogodak. Jednostavna za pripremu, a puna hranljivih sastojaka, idealna je za dane posta, ali i za sve koji žele da jedu balansirano i bez glutena.

Za pripremu ovog jela potrebno vam je: mlada boranija, šargarepa isečena na tanke štapiće ili kolutove, bezglutenska pasta po izboru, maslinovo ulje, beli luk i začini po ukusu. Boraniju kratko obarite da omekša, ali da zadrži svežinu, dok se pasta kuva prema uputstvu na pakovanju. U međuvremenu, na malo maslinovog ulja propržite beli luk i šargarepu dok ne omekšaju i puste aromu.

Kada su svi sastojci spremni, sjedinite ih u jednoj posudi – dodajte boraniju i oceđenu pastu u šargarepu, lagano promešajte i začinite po želji. So, biber i malo limunovog soka daće dodatnu svežinu, dok možete ubaciti i peršun ili suve začine za bogatiji ukus.

Ono što ovo jelo čini posebnim jeste njegova nutritivna vrednost i lakoća. Bez glutena, bez teških sastojaka, a opet dovoljno zasitno da može biti kompletan obrok. Savršeno je za ručak ili večeru kada želite nešto što neće opteretiti organizam, ali će vas držati sitim.

Foto: Pixabay.com

Ovaj recept dokazuje da posna hrana ne mora biti dosadna. Uz malo kreativnosti i pravi izbor sastojaka, dobijate obrok koji je ukusan, zdrav i prilagođen savremenom načinu ishrane – bez kompromisa.

Autor: S.Paunović

#Hrana

#boranija

#recepti

POVEZANE VESTI

