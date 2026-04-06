Zaboravite belo brašno: Domaće kore od heljde koje su zaludele sve ljubitelje zdrave hrane!

Bez glutena, pune vlakana i neverovatno ukusne – otkrivamo šta je zapravo heljda i kako da napravite savršene domaće kore.

Heljda je u poslednjih nekoliko godina postala jedna od najtraženijih namirnica u zdravoj ishrani – i to s razlogom. Iako je mnogi svrstavaju u žitarice, heljda zapravo pripada grupi pseudožitarica, što znači da prirodno ne sadrži gluten. Bogata je vlaknima, proteinima, antioksidansima i mineralima poput magnezijuma i gvožđa, pa je odličan izbor za sve koji žele laganiju, ali nutritivno vrednu ishranu. Osim toga, doprinosi stabilizaciji šećera u krvi i duže drži sitost.

Ono što heljdu čini posebnom jeste njen blagotvoran uticaj na varenje i energiju. Za razliku od klasičnih rafinisanih brašna, ne opterećuje organizam, već ga hrani. Zbog toga se često preporučuje osobama koje imaju osetljiv stomak ili žele da izbace gluten iz ishrane. Njen blago orašasti ukus daje poseban šmek svakom jelu, a posebno dolazi do izražaja u domaćim korama.

Priprema domaćih kora od heljde je jednostavnija nego što mislite, a rezultat je višestruko bolji od kupovnih varijanti. Potrebni su vam sledeći sastojci: 200 g heljdinog brašna, 300 ml mlake vode, prstohvat soli i kašika maslinovog ulja. U činiji pomešajte sve sastojke dok ne dobijete glatku, tečniju smesu – sličnu onoj za palačinke. Ostavite da odstoji 10–15 minuta kako bi se sastojci povezali.

Zagrejte tiganj sa nelepljivim dnom i blago ga premažite uljem. Sipajte tanki sloj smese i ravnomerno rasporedite kao kada pravite palačinke. Pecite kratko sa obe strane, dok ne dobijete tanke, savitljive kore. Kada ih složite jednu na drugu, spremne su za filovanje – bilo da pravite slanu pitu sa povrćem i sirom ili slatku varijantu sa voćem.

Ove kore nisu samo zdrava alternativa – one su i dokaz da zdrava hrana može biti ukusna i praktična. Jednom kada ih probate, velika je šansa da ćete im se stalno vraćati. Heljda možda deluje kao trend, ali njene koristi su bezvremenske – i pravo je vreme da je uvrstite u svoju svakodnevnu ishranu.

Autor: S.Paunović