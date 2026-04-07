Hrskave i ukusne kao iz restorana: Domaće prolećne rolnice koje nestaju sa stola za minut!

Tajna savršenog fila i zlatne, hrskave kore – napravite kineski klasik u svojoj kuhinji bez greške.

Prolećne rolnice su jedno od najvoljenijih jela azijske kuhinje, a njihova čar krije se u savršenom spoju hrskave spoljašnjosti i sočnog, aromatičnog fila. Iako deluju kao nešto što je teško napraviti kod kuće, istina je potpuno suprotna – uz nekoliko trikova, možete dobiti ukus kao iz vrhunskog kineskog restorana.

Za fil će vam biti potrebno: 300 g mlevenog mesa (piletina ili svinjetina), 1 šargarepa isečena na tanke trakice, 1 manja glavica kupusa, 2 mlada luka, 2 čena belog luka, malo đumbira, 2 kašike soja sosa i kašika susamovog ulja. Na zagrejanom ulju prvo propržite beli luk i đumbir, zatim dodajte meso i pržite dok ne promeni boju. Ubacite povrće i kratko dinstajte – cilj je da ostane blago hrskavo. Na kraju dodajte soja sos i susamovo ulje, pa ostavite fil da se ohladi.

Za uvijanje koristite gotove kore za prolećne rolnice (ili tanke kore za pitu ako ih ne nađete). Na svaku koru stavite malo fila, preklopite donji deo, zatim strane i urolajte čvrsto. Krajeve možete „zalepiti“ mešavinom vode i brašna kako se ne bi otvarale tokom prženja.

Najvažniji deo je prženje. U dubokoj šerpi ili tiganju zagrejte veću količinu ulja (rolnice treba da plivaju). Pržite ih nekoliko minuta dok ne postanu zlatno-smeđe i potpuno hrskave. Vadite ih na papirni ubrus da upije višak masnoće.

Za pravi restoranski doživljaj, poslužite ih uz sos: pomešajte soja sos, malo meda, sirće i čili (po želji). Kombinacija hrskavog testa i bogatog fila uz ovaj sos daje onaj autentični ukus koji svi obožavaju.

Jednom kada ih napravite sami, teško da ćete ih više naručivati. Domaće prolećne rolnice nisu samo ukusne – one su ritual koji pretvara običan obrok u pravi gastronomski doživljaj.

Autor: S.Paunović