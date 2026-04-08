Prolećni raj u čaši: Osvežavajući šejk sa svežim jagodama!

Jednostavan recept za kućnu pripremu koji će osvojiti ljubitelje jagoda i obradovati sva čula.

Nema lepšeg načina da proleće dođe u vašu kuhinju od šejka sa svežim jagodama. Ovaj recept kombinuje sočne jagode, kremasti jogurt i kap meda, stvarajući napitak koji je ukusan, osvežavajući i zdrav. Idealno za doručak, užinu ili desert bez griže savesti.

Sastojci (za 2 čaše):

- 250 g svežih jagoda- 200 ml hladnog jogurta (grčki ili obični)- 1 banana (za prirodnu slatkoću i kremastu teksturu)- 1 kašika meda ili javorovog sirupa- 50 ml mleka ili biljnog mleka po želji- nekoliko listića sveže nane (opciono, za dekoraciju)- led po ukusu

Priprema:

1. Jagode operite i očistite od peteljki.2. Sve sastojke (jagode, bananu, jogurt, mleko, med i led) stavite u blender.3. Blendajte 30–60 sekundi dok ne dobijete glatku i kremastu smesu.4. Sipajte u čaše i po želji ukrasite listićima nane ili par celih jagoda.

Ovaj šejk je pravi prolećni hit: jagode donose osvežavajuću kiselkastu notu, banana i jogurt kremastu teksturu, a med lagano povezuje sve ukuse. Idealan je za osveženje tokom toplih dana, ali i za doručak koji daje energiju za ceo dan.

Autor: S.Paunović