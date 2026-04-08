Gurmanski raj u vašoj kuhinji: Rakovi u crvenom sosu sa jasmin pirinčem i svežim začinima!

Jednostavan recept za kućnu pripremu koji spaja sočne rakove, aromatični pirinač i bogatstvo prolećnih začina.

Ovaj recept je prava eksplozija ukusa – sočni rakovi u bogatom crvenom sosu, servirani uz mirisni jasmin pirinač i dekorisani mladim lukom i peršunom. Idealno za večeru koja impresionira i bez da provodite sate u kuhinji.

Sastojci (za 2–3 osobe):

- 500 g svežih rakova (može i smrznuto očišćeno meso)- 2 čena belog luka, sitno seckana- 1 crni ili crveni luk, sitno seckan- 400 g paradajza pelata ili svežeg paradajza, sitno iseckanog- 1 kašika maslinovog ulja- 150 ml belog vina (opciono)- 1 kašika paradajz pirea- 1 kašičica dimljene paprike ili po ukusu- So i biber po ukusu- 200 g jasmin pirinča- 400 ml vode- 2–3 mlada luka, sitno seckana- Svež peršun za dekoraciju

Priprema:

1. U tiganju zagrejte maslinovo ulje, dodajte crni/crveni luk i beli luk, i pržite dok ne postanu staklasti.2. Dodajte paradajz, paradajz pire i dimljenu papriku, pa kuvajte 5–7 minuta dok se sos lagano ne zgusne. Po želji dodajte belo vino i kuvajte još 2–3 minuta.3. Ubacite rakove u sos i kuvajte 5–7 minuta dok ne postanu roze i sočni. Začinite solju i biberom po ukusu.4. Za jasmin pirinač: u šerpi zagrejte vodu do ključanja, dodajte pirinač, smanjite vatru i poklopite. Kuvajte 12–15 minuta dok pirinač ne upije svu vodu i postane mekan.5. Servirajte rakove pored pirinča, pospite mladim lukom i svežim peršunom.

Ovaj obrok je savršena kombinacija aroma – bogati crveni sos pojačava sočnost rakova, dok jasmin pirinač donosi laganu aromu i balansira intenzitet jela. Mlad luk i peršun dodaju prolećnu svežinu, čineći ovo jelo i vizuelno primamljivim.

Autor: S.Paunović