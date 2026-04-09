VITAMINSKA BOMBA ZA JUTRO: Doručak koji budi telo i puni energijom!

Izvor: Pink.rs

Savršena kombinacija voća i supernamirnica za zdrav početak dana – ukusno, brzo i hranljivo.

Ako želite da započnete dan puni energije, bez osećaja težine i umora, ovaj doručak je pravi izbor. Kombinacija svežeg voća i hranljivih sastojaka pruža telu potrebne vitamine, minerale i vlakna, dok prirodni šećeri daju trenutni podsticaj. Ovaj obrok je idealan za sve koji žele balans između zdravlja i uživanja, a priprema traje svega nekoliko minuta.

Za pripremu će vam biti potrebne sveže jagode, banana, kivi i maline – voće bogato antioksidansima i vitaminom C. Jagode i maline deluju osvežavajuće i štite organizam, banana daje prirodnu slatkoću i energiju, dok kivi dodatno jača imunitet. Sve ove namirnice zajedno čine savršenu bazu za obrok koji prija i telu i čulima.

U smesu se dodaju i čija semenke, koje su poznate kao pravi superfood. One su bogate omega-3 masnim kiselinama, vlaknima i proteinima, što doprinosi dužem osećaju sitosti i stabilnom nivou energije tokom jutra. Dovoljna je jedna do dve kašičice da obrok dobije dodatnu nutritivnu vrednost i blagu, prijatnu teksturu.

Kao tečna baza koristi se sveže ceđeni sok od pomorandže, koji daje dozu vitamina C i prirodnu svežinu. On povezuje sve sastojke u harmoničnu celinu i čini doručak sočnim i laganim. Po želji, možete dodati i malo jogurta ili biljnog mleka za kremastiju strukturu.

Priprema je jednostavna – iseckajte voće, pomešajte ga u činiji, dodajte čija semenke i prelijte sve sveže ceđenim sokom od pomorandže. Ostavite nekoliko minuta da semenke blago nabubre i vaš doručak je spreman.

Ovaj obrok nije samo zdrav izbor, već i koristan ritual koji će vam pomoći da dan započnete sa osmehom i dobrom energijom.

Autor: S.Paunović

